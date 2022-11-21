Hasan Arat'ın davetiyle kürsüye gelen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'in ilklerin kenti olduğunu belirterek, "Pek çok konuda, tarihte yer alan olayların ilk başlangıç noktasıdır. Aynı zamanda bazı şeylerin bitiş noktasıdır. Basketbolun efsane isimlerini şehrimizde ikinci kez görmek, bizim için büyük bir gurur olmuştur" dedi.

Toplantının ev sahibi BİDEV Kurucu Üyesi ve TASİGO Otel'in sahibi Erol Tabanca, Yılmaz Büyükerşen ile birlikte basketbol camiasından 5 ismin balmumu heykelini yapacaklarını ve bunların Eskişehir'in simgelerinden bir tanesi olan Balmumu Müzesi'nde sergileneceğini açıklarken, bu buluşmanın geleneksel hale geleceğini anlattı.

BİDEV Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt da, Yılmaz Büyükerşen'e BİDEV şapkası hediye ederek kendisini de fahri onur mütevelli üyesi olarak aralarına katmak istediklerini dile getirdi.

BİDEV adım daha

- Hasan Arat: "Vefalı bir kurum olacağız"

Toplantıda konuşan BİDEV Başkanı Hasan Arat ise 13 kurucu ile hayata geçirilen vakfın şu anda 242 mütevelli üyesi bulunduğunu söyledi. Vakıftaki kadın oranının yüzde 18 olduğuna dikkati çeken Arat, "Bu oranı ilk aşamada yüzde 30'a sonrasında da IOC'nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) kadın erkek eşitliği prensibine uygun olarak yüzde 50'ye yükseltmek istiyoruz." diye konuştu. BİDEV'e destek veren ve bağış yapan kişi ve kurumlara teşekkür eden Arat, "BİDEV kurulalı 2 seneye yakın zaman oldu ve bunun bir yılı pandemiyle geçti. İlk yılımızda Osman Solakoğlu ödülüne layık görüldük. Bu kadar yeni bir kuruluşun Avrupa Topluluğu tarafından tanınması büyük bir başarıdır. Erasmus + ile 2 projeye destek kararı çıktı. BİDEV kuruluşunun 2. yılını tamamlamadan NBA resmi sitesinde yer bulup, tanınır hale geldi. Erasmus + tarafından kabul edilen projemiz ile uluslararası arenaya açıldık. Bunlar bizim için çok önemli adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya ve Türkiye çok acı çekiyor." diyen Arat, "Savaş, ekonomi, eğitim sorunları, mülteciler, fakirlik... Kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden kaynaklanıyor. Burada olma amacımız maçın son 3 saniyesinde sayı atıp kazanmak değildir. İyiliğin bitiş noktası yoktur, bu maçın sonu yok. Biz iyilik yapmaya devam edeceğiz. Biz yola çıkarken maddi manevi kimseye ihtiyacı olmayan bir oluşum kurmayı amaçladık. Özgür bir kurum kurduk. BİDEV özgür kuruluş olacaktır. Özgürlüğün sırrı cesarettir. BİDEV vefalı bir kurum olacaktır. Vefa güzelliktir, vefa paylaşımdır. 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Atatürk 'yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür' demiştir. Biz de bu yurdu hep seveceğiz, hizmete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yuva belgeseli gözleri yaşarttı

Genel kurulda faaliyet raporunun, mali bilanço gelir-gider tablolarının, denetim kurulu raporunun ibrasının ardından, 2023 yılı tahmini bütçe onaylandı.- Basketbolun önemli isimleri için vefa ödülü verildi Toplantıda ayrıca Türk basketbolunun geçmiş yıllardaki önemli yerlerinden Spor ve Sergi Sarayı anlatan "Yuva" belgeselinin gösterimi yapıldı.Bu arada BİDEV'in, kamu yararına vakıf statüsüne geçişi için gerekli taşınmaz ve nakdi kısım, iki bağışçı üye tarafından genel kurulda karşılandı. Eski basketbolcu karikatür sanatçısı Hakan Kok'un basketbol temalı karikatür sergisi de üyelerin beğenisine sunuldu. Genel kurulun sonunda Türk basketbolunun efsane isimleri Mehmet Baturalp, Aydan Siyavuş, Nur Germen, Doğan Hakyemez, Nuri Tan ve Turgut Atakol anısına ailelerine vefa ödülleri verildi. Ödül takdimi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.