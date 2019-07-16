Biathlonda Bulgar antrenör Mitev ile sözleşme yenilendi

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Biathlon Milli Takımı Antrenörü Yuri Ivanov Mitev ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bulgar antrenör Yuri Ivanov Mitev ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Amacımız Türk kayağını iyi bir noktaya getirmek. Milli takımlarımızın en iyi şekilde uluslararası organizasyonlara hazırlanmasını istiyoruz. Bu sebeple Yuri Ivanov Mitev ile sözleşme yeniledik. Kendisinin milli takım sporcularımızı iyi bir noktaya getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından Bulgar antrenörün, Erzurum Kandilli’de devam eden Biathlon Milli Takım kampına katılarak çalışmalara başladığı belirtildi.