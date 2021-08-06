Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli’de yapıldı

Kandıra ilçesindeki Kerpe Halk Plajı’nda gerçekleştirilen modern pentatlonun alt yarış branşlarından biathle (koşu-yüzme-koşu) ve triathle (atış-yüzme-koşu) yarışlarına, çeşitli illerden 11, 13, 15 ve 17 yaş altı 149’u kız 308 sporcu katıldı.
Triathle yarışlarında dereceye giren ilk iki sporcu, biathle yarışlarının ise şampiyonları, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) 25-30 Ağustos tarihlerinde Almanya’da düzenleyeceği Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası’nda ve 22-26 Eylül tarihlerinde İspanya’da yapılacak Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası’nda milli takım adına yarışmaya hak kazandı.
Triathle yarışlarında elde edilen sonuçlar şöyle:
11 yaş altı erkekler kategorisi:
1- Mustafa Sertkaya
2- Mehmet Emir Canbazoğlu
3- Mehmet Doruk Özkan
13 yaş altı erkekler kategorisi:
1- Abdullah Yıldırım
2- Semih Eren Kurtaran
3- Toprak Akgün
15 yaş altı erkekler kategorisi:
1- Kutay Ababay
2- Türker Bahar
3- Melih Uygun
17 yaş altı erkekler kategorisi:
1- Erkan Altunay
2- Mehmet Ali Koçak
3- Münir Mert Can
11 yaş altı kızlar kategorisi:
1- Nadide Nehir Çakan
2- Aylin Yılmaz
3- İpek Özkan
13 yaş altı kızlar kategorisi:
1- Asu Zeynep Namazcı
2- Elif Naz Aktaş
3- İmran Oral
15 yaş altı kızlar kategorisi:
1- Rana Öztürk
2- Sudenaz Pekgöz
3- Yağmur Akgün
17 yaş altı kızlar kategorisi:
1- Belemir Almira Dede
2- Başak Yaprak Boğan
3- Ayşegül Ömür
Şampiyonanın son gününde yapılan biathle yarışlarında ise elde edilen sonuçlar şunlar:
11 yaş altı erkekler kategorisi:
1- Egemen Özden
2- Aras Bulut Gür
3- Serhan Efe Uçarı
13 yaş altı erkekler kategorisi:
1- Abdulsamet Altay
2- Ayberk Gündüz
3- Eymen Baş
15 yaş altı erkekler kategorisi:
1- Ahmet Ege Önder
2- Mehmet Aydın
3- Doruk Topaloğlu
11 yaş altı kızlar kategorisi:
1- Yaprak Nisa Şentürk
2- Meyra Kocaman
3- Doğa Ekin Kızılgün
13 yaş altı kızlar kategorisi:
1- Nisa Cebeci
2- Dilara Serbest
3- Su İnal
15 yaş altı kızlar kategorisi:
1- Aydan Demiröz
2- Rüya Coşkun
3- Elif Duru Seferler
AA