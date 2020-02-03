Beyzbol Nedir? Nasıl Oynanır? Beyzbol Kuralları Nedir?

Beyzbol Nasıl Oynanır?

9 periyot halinde oynanan beyzbolda, maça başlayan takım misafir takımdır. Beyzbol genel anlamda atıcı ve vurucu arasında geçen bir oyundur. Her periyotta, takımlar sırayla hücum yapmaya çalışmaktadır. Hücum sırası gelen takımın vurucu oyuncusu, topa vurarak sayı yapmayı amaçlar. Savunma takımı, rakibin vurucu oyuncusunun üç vuruşunu engellemeye çalışmaktadır.

Beyzbol Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Beyzbolun geçmişi çok eskiye dayanmaktadır ve uzun yıllardır özellikle Amerika'da sevilerek oynanmaktadır. İlk resmi beyzbol müsabakasının 1846'da yılında Amerika'da yapıldığı bilinmektedir. Rounders oyunundan esinlenerek ortaya çıkarıldığı düşünülen beyzbol, Amerikan kültürünü en iyi yansıtan oyunlardan biridir. Amerika'da kısa sürede en fazla beğenilen spor haline gelen beyzbol, Türkiye'de de bazı kesimler tarafından ilgi görmektedir.

Beyzbolun Kuralları Nedir?

Amerika'nın simgesel sporlarından biri olan beyzbol, bilmeyenler ve daha önce hiç oynamamış olanlar için kafa karıştırıcıdır. Dokuz kişilikten ibaret iki takım arasında gerçekleşen beyzboldaki amaç, en çok koşu yaparak en fazla sayı elde etmektir. 9 periyotun sonunda bir beraberlik söz konusuysa, maç beraberlik bozulana kadar uzamaktadır.

Beyzbol Nedir Kısaca Özet

27 metrelik bir alanda oynanan beyzbolda, saha ikiye ayrılmaktadır. Beyzbol sahası iç ve dış olarak ikiye ayrılmakta olup dört tane kale olmaktadır. İlk hücum hakkı misafir takımda olmakla birlikte ev sahibi takım daha sonra hücum hakkını almaktadır. Profesyonel anlamda oynanmasının yanı sıra amatör olarak beyzbol oynayan birçok kişi bulunmaktadır.

Beyzbol oynarken hangi elin kullanıldığı son derece önemlidir. Sol elini kullananlar kaleci veya dış sahada görev alırken, sağ elini kullananlar oyunun bütün alanında aktif rol oynamaktadır. Takımlar savunma ve hücum sırasında atılan toplara isabetli bir şekilde karşılık vermelidir. Her devre için bir hücum ve savunma hakkı tanınmaktadır.

Beyzbolun Tarihçesi Nedir?

Kriket oyunu ile benzerlik gösteren beyzbolun çıkış tarihi tam olarak bilinmemektedir. Beyzbolun popülerlik kazanması, profesyonel beyzbol takımının kurulması ile başlamaktadır. 1901 yılında beyzbol için bir lig kurulmuş olup Amerikan sporu olarak kendini göstermiştir. Sevilerek oynanan beyzbol müsabakaları, birçok izleyici ağırlamaktadır.

Beyzbol Sopalarının Birbirinden Farkı Nedir?

Takımlar arasındaki rekabet son derece heyecanlı olmakla birlikte kuralları ve oynanış şekli oldukça farklıdır. Belli bir mesafen atılan beyzbol topu da sopası kadar özeldir. Beyzbol topu sığır veya at derisiyle kaplı olmakla birlikte eldivenler deri ve sopa da tahtadır. Sonsuz değişiklikler yapılabilen beyzbol oyunu, bir strateji oyunu olarak nitelendirilmektedir.

Beyzbolla İlgili Terimler Nelerdir?

Geniş kapsamlı bir oyun olan beyzbolda birçok terim kullanılmaktadır. Oyunun Amerikan kökenli olması, terimlerin yabancı olmasına neden olmaktadır. Beyzbolda en fazla kullanılan terimler arasında pitcher vardır. Vurucu anlamına gelen hitter de sıklıkla kullanılan terimler arasındadır. Oyundaki her devreye inning denilmekte, uzatma devresi yaşanması durumunda extra inning terimi kullanılmaktadır.

Oyunda ıska olması durumunda strike terimi geçmektedir. Eğer atıcı 3 tane ıska yaparak devre dışı kalırsa, strikeout terimi kullanılmaktadır. Oyun içerisinde faul yapılması gibi bir durumda balk terimi geçmekte ve her koşucu bir ilerleme hakkına sahip olmaktadır. Bazı sebeplerden dolayı hakem tarafından oyun sonlandırılırsa, called game terimi geçmektedir. Vuruş bölgesi strike zone terimi ile nitelendirilmektedir.