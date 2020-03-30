Lauren Summer, 27 Ekim’de oynanan Washington Nationals ile Houston Astros arasında oynanan bir beyzbol maçında imza attığı skandal ile gündeme gelmişti.

Summer, rakip takım oyuncusunun dikkatini bozmak adına arkadaşı Julia Rose ile birlikte atış sırasında göğüslerini açmıştı.

Bu olay sonrası iki güzel, Amerikan Ulusal Beyzbol Ligi karşılaşmalarından ömür boyu men edildiler.

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Yaşanan bu olay, onların beyzbol maçlarına girmeleri noktasında bir engel teşkil etse de Instagram’daki popülerliklerini bir hayli artırdı.

25 yaşındaki Summer’ın şu an için Instagram’da 2.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Summer, son dönemde ise paylaştığı karantina pozlarıyla dikkat çekiyor.

Summer’ın, “Tamam, şaka bir yana umarım herkes iyidir ve kendisine iyi bakıyordur! Ellerini yıka, tedbirli ol ama panik yapma. Toplu tuvalet kağıdı al. İyi olacağız" yazarak paylaştığı fotoğraf ise büyük ilgi gördü.

(Fotoğraflar Lauren Summer'ın Instagram paylaşımlarında alınmıştır)