A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi için başladıkları hazırlıklarını tüm temposuyla sürdürüyor. Milli Takım'ın tecrübeli oyuncuları arasında yer alan Beytullah Hatipoğlu, kamp sürecini ve hedeflerini aktardı:

'Avrupa Altın Ligi için çalışmalarımıza devam ediyoruz'

“Kampımızın 11. gününü, tempolu bir antrenmanla geride bıraktık. Avrupa Altın Ligi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılacağız. Bu sene de ülkemize gururlu bir şekilde dönüp bayrağımızı tekrar dalgalandırmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu amaç doğrultusunda devam ediyor. Umarım Avrupa Altın Ligi’yle başlayan ardından Avrupa Şampiyonasıyla devam eden milli takım sezonumuzu, madalya ile kapatırız.”



