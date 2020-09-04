Anlaşmanın imzalanması için Bolu Atatürk Stadyumu’nda özel bir tören düzenlendi. Törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat, Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Tanrıkulu ve Teoman İnal’la birlikte Boluspor ve Beypiliç’in yöneticileri ve taraftarlar da katıldı.

Beypiliç Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Tanrıkulu; sporun aynı zamanda sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme demek olduğunu, bugüne kadar gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile özellikle çocukları ve gençleri sağlıklı yaşama özendiren bir marka olduklarını, bu çerçevede Boluspor ile bu iş birliğini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Hamdi Tanrıkulu, Bolu’dan tüm Türkiye’ye ve dünyaya uzanan bir marka olarak şehrin takımına destek olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.