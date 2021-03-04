BEYMEN Club ve Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, imzaladıkları resmi kıyafet sponsorluğunu sporseverler için sınırlı sayıda ürettikleri özel bir tasarım ile kutluyor. 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tanıtılan “Can’t Stop, Won’t Stop” sloganlı özel sweatshirt, sporun ve sağlıklı yaşamın önemini bir kez daha vurguluyor. Sınırlı sayıda üretilen BEYMEN Club x Eczacıbaşı VitrA Sweatshirt’ü BEYMEN Club mağazaları ve www.beymenclub.com adresinde sporseverlerin beğenisine sunuluyor.

BEYMEN Club ve Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı arasında imzalanan resmi kıyafet sponsorluğu kapsamında BEYMEN Club, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonluğu gibi sayısız başarılarla ülkemizi gururlandıran filenin yıldızları ve takımın teknik ekibi için konfor ve şıklığı buluşturan özel bir koleksiyon hazırladı. Oyuncuların ve teknik ekibin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan koleksiyon; yoğun maç programları, uzun yolculuklar, resmi törenler ve serbest zamanlar için çok sayıda seçenek sunuyor. Kulübün siyah ve turuncu renklerini taşıyan koleksiyonda; t-shirt, sweatshirt, tayt, denim pantolon, eşofman altı, takım elbise, puff yelek, kabanın yanı sıra seyahat ve sırt çantaları da yer alıyor.

BEYMEN Grup CEO’su Elif Çapçı sponsorlukla ilgili değerlendirmesinde; “Beymen Club markamız ile başarılarıyla ülkemizi gururlandıran Dünya ve Avrupa Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’nın resmi kıyafet sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. BEYMEN Club tasarım ekibi tarafından özel hazırlanan koleksiyonun Eczacıbaşı VitrA takımına ve teknik heyetine şans getirmesini ve daha nice şampiyonluklara imza atmalarını dilerim” dedi.

Beymen Club ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise, “Farklı sektörlerden, kadına ve spora önem veren iki başarılı marka yeniden bir araya geldi. Destekleri ve güzel dilekleri için Beymen ekibine teşekkür ediyorum” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.