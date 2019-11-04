Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA 1. Amatör Lig 2. Grup'ta oynanan maçta Beymelekspor, Elmalı Belediyespor'u 3-1 yendi. Beymelek aldığı bu galibiyetle şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Sercan Şahan, Emre Gümüş, Enes Göbüt hakem üçlüsü yönetti. Maç Elmalıspor'un vuruşuyla başladı. Maça Beymelekspor hızlı başladı. Maçın 6. dakikasında Beymelekspor'dan Özgür net golü kaçırdı. 8. dakikadaki Elmalıspor atağında Onur net golü kaçırdı. 10. dakikadaki Beymelekspor atağında Ali'nin pasında Ahmet Lütfi takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 12. dakikada yine Ali'nin pasında Ahmet Lütfi aşırtma bir şutla durumu 2-0 yapan golü kaydetti. 16. dakikadaki Beymelekspor atağında Özgür ceza sahası yayı üzerinden attığı şutla takımını 3-0 öne geçirdi. 28. dakikadaki Elmalıspor atağında Taha'nın arka arkaya attığı iki şutu kaleci Arif çıkardı. 35. dakikadaki Beymelekspor atağında Ahmet Lütfi'nin şutu direkten döndü. İlk yarı 3-0 Beymelekspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 53. dakikasındaki Elmalı atağında Yusuf'un uzaktan sert şutu kale direğinin içine çarparak ağlara gitti. Durum 3-1 oldu. 60. dakikada Elmalıspor atağında Deniz Can net golü kaçırdı. Kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç Beymelekspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Beymelekspor puanını 14'e çıkardı. Elmalı Belediyespor 7 puanda kaldı. Maçta Beymelekspor'dan Ali, Elmalıspor'dan Ali, Yusuf ve Celalettin sarı kart gören futbolcular oldu.

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