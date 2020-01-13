Beymelek play-off şansını zora soktu

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA 1. Amatör Lig 2. Grup'ta play-off mücadelesi veren Beymelek Belediyespor, kendi sahasında oynadığı maçta Antalya Halspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Beymelek, grupta dördüncü sıraya gerileyerek, play- off şansını zora soktu.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Nazif Alan, Enes Göbüt, Altan Özcan hakem üçlüsü yönetti. Maç, Beymelek Belediyespor'un vuruşuyla başladı. 4. dakikadaki Beymelek atağında Emre'nin şutu üsten auta gitti. 11. dakikadaki Halspor atağında Muhammet net gol pozisyonundan yararlanamadı. 12. dakikadaki Beymelek atağında Ahmet Lütfi'nin ara pasına dokunan Durdali topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 37. dakikadaki Beymelek atağında, Ali'nin ortasına Ahmet Lütfi nefis bir röveşata vurdu. Top üsten auta gitti. İlk yarı 1-0 Beymelek Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 54. dakikasında Halspor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta yapılan ortaya Mehmet kafayı vurdu. Ağlara giden topla maçta durum 1-1 oldu. 69. dakikadaki Beymelek atağında Mustafa'nın şutu boş kale yerine auta gitti. 80. dakikada Beymelek'ten Caner net gol pozisyonunda topa dokunamadı. Son 15 dakikada tek kale oynayan Beymelek gol bulamadı. Maç 1-1 sona erdi. Maçta Beymelek Belediyespor'dan Emre, Berk, Ali ve İbrahim Oğuz, Halspor'dan Haydar Cemil, Yalçın, Mustafa, Osman ve Nevzat sarı kart gören futbolcular oldu.

Bu sonuçla Beymelek puanını 32'ye çıkardı. Play-off için çekiştiği Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, haftayı galibiyetle kapayınca 33 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Beymelek Belediyespor ise dördüncülüğe düştü. Beymelek Belediyespor'un play- off'a kalabilmesi için gelecek hafta oynanacak olan Elmalı Belediyespor, Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor maçının en az berabere bitmesi, Beymelek Belediyespor'un da 1923 Kaşspor'u yenmesi gerekiyor.

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