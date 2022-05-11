Beylikdüzü’nde gençlik festivali

Beylikdüzü Belediyesi, 19 Mayıs’ta dev bir organizasyona imza atacak. 14-19 Mayıs tarihleri arasında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde Gençlik Festivali düzenlenecek, 3 branşta turnuvalar gerçekleştirilecek. Sokak basketbolu, plaj voleybolu ve ayak tenisi müsabakaları ile birlikte, balondan basket atma yarışması, Hado Turnuvası, ünlü sporcu ve youtuberlarla söyleşiler, 14, 16 ve 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 3 konser, oyun parkurları ve sürpriz etkinliklerle festival renklenecek.

Etkinliğin lansmanı da Beylikdüzü Belediye Başkanı M.Murat Çalık, Beşiktaş ve Milli takımın efsane futbolcusu Ahmet Dursun, PTT Voleybol Takımı ve Milli Takım oyuncusu Melisa Memiş, Kayseri Basketbol’un başında çok başarılı bir dönem geçiren Coach Tolga Esenci’nin katılımıyla gerçekleşirken, sunuculuğu da spor spikeri Can Karadeniz üstlendi. Basın toplantısında Kırlangıç Gençlik Festivali’nin geleneksel hale dönüştürüleceği vurgulanırken, spor dünyasındaki gelişmelerle ilgili de fikirler paylaşıldı. Basın toplantısının sonunda medya mensupları, spor dünyasının ünlü temsilcileriyle röportajlar gerçekleştirdi.



