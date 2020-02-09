Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları maç sonucu: 0-3

Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

09 Şubat 2020, Pazar 23:37 Son Güncelleme:
- A +
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları maç sonucu: 0-3

Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serap Kuka, İbrahim Acar

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Elçin Rusut, Berra Tok, İklimye Demir, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Açelya Özmen)

Türk Hava Yolları: Nursevil Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Buijs, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Ada Germen, Özge Kınasts, Büşra Kılıölı, Özgenur Yurtdagülen, Yasemin Özel)

Setler: 12-25, 10-25, 12-25

Süre: 58 dakika (19, 19, 20)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...