Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 0 - 3

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

07 Aralık 2019, Cumartesi 21:40
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Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 0 - 3

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Serap Kuka, Uğur Ateş

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Buse Kaygısız)

Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu (Aslı Tecimer, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Resmiye Çamak, Aybüke Özdemir)

Setler: 11-25, 11-25, 20-25

Süre: 67 dakika (20, 21, 26)

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