Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

16 Mart 2020, Pazartesi 22:31 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Esat Danzili

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Melike Çadır, Cansu Çetin, İlkin Aydın, Sezen Keşkekoğlu)

Setler: 12-25, 20-25, 21-25

Süre: 67 dakika (19, 23, 25)

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