Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-1 yendi.
Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Recep Karakoç, Akif Altın
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin)
Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi (Ayça Aykaç, Derya Güç, Şule Yetimoğlu, Loana, Damla Tokman, Arzum Tezcan)
Setler: 25-23, 20-25, 23-25, 4-25
Süre: 100 Dakika (29, 27, 28, 16)