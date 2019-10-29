Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Atlasglobal Yeşilyurt maç sonucu: 1-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-1 yendi.

29 Ekim 2019, Salı 23:37
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Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Atlasglobal Yeşilyurt maç sonucu: 1-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-1 yendi.

Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Recep Karakoç, Akif Altın

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin)

Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi (Ayça Aykaç, Derya Güç, Şule Yetimoğlu, Loana, Damla Tokman, Arzum Tezcan)

Setler: 25-23, 20-25, 23-25, 4-25

Süre: 100 Dakika (29, 27, 28, 16)


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