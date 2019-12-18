Beylikdüzü Voleybol İhtisas altın sette turladı

CEV Kadınlar Challenge Kupası 16’lı final turu rövanş maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU Brtislava’yı altın sette mağlup etti ve turu geçen taraf oldu.

18 Aralık 2019, Çarşamba 21:00
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Beylikdüzü Voleybol İhtisas altın sette turladı

CEV Kadınlar Challenge Kupası 16’lı final turu rövanş maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU Brtislava’yı 3-0 yendi.

İlk maçı 3-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, altın sette rakibine 15-8 üstünlük kurdu ve turu geçen taraf oldu.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

Slavia EU Bratislava: Templeton, Sepelova, Kormendyova, Doluda, Jelinkova, Buford (Magdinova, Palkovicova, Erteltova)

Setler: 25-21, 25-20, 25-23

Süre: 87 dakika (24, 24, 26, 13)

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