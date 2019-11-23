Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Beşiktaş: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

23 Kasım 2019, Cumartesi 19:19
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Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Beşiktaş: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Beşiktaş: 3

Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Mehmet Gül, Akif Altın

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Zekiye Ünal, Buse Kaygısız, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu, Sedef Öğüt)

Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Fatma Beyaz)

Setler: 14-25, 18-25, 12-25

Süre: 61 dakika (19, 24, 18)

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