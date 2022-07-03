Beykoz Belediyesi tarafından ilçede su sporları geleneğini yeniden canlandırmak, vatandaşlar ve ziyaretçilerin sahilden daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla Beykoz Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen festival renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. 1-3 Temmuz arası 3 gün sürecek festival her yaştan ilçe sakini tarafından yoğun ilgi görüyor. Beykoz Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, tarihten bugüne su sporlarına ev sahipliği yapan ilçede nostalji yaşatarak halka açık ödüllü yüzme yarışı, kano ve yağlı direk yarışları yapıldı. Aileleriyle sahile gelen çocuklar kendilerine özel kurulan oyun alanlarında gün boyu doyasıya eğlendi. Festivalde düzenlenen etkinliklere katılan ve izleyen Beykozlular keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Boğaz’da yüzme yarışı heyecanı yaşandı

Beykoz Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde sabah saatlerinde Açık Deniz Yüzme Yarışıyla başlayan festivalde, Boğaz’ın mavi sularında sporcuların heyecanlı rekabeti yaşandı. Hizmete yeni açılan sahil kumsalı ve Gümüşsuyu Restoran arasında kurulan 3 bin metrelik parkurda akıntıya karşı kulaç atan 85 yarışmacıdan genel klasmanda kadınlarda Ecem Kemer, erkeklerde ise Özkan Dizar birinci oldu. Sporcular birincilik için kıyasıya mücadele ederken sahile gelen vatandaşlar da yarışı izleyerek keyifli vakit geçirdi. Dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ile Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam verdi.

Kano yarışları renkli görüntüler oluşturdu

Beykozluların ilgisiyle tarihin canlandığı festivalde akşam saatlerinde Kano Yarışı ile Geleneksel Yağlı Direk Yarışı nostaljisi yaşandı. Boğaz’da kürek çeken kanocuların rengarenk görüntüler oluşturduğu yarış, 14 yaş üstü kadın ve erkek katılımcıların çekişmesine sahne oldu. Boğaz açıklarında verilen yarışın startını Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli birlikte verdi. Kano Yarışında Genel Klasmanda kadınlarda Reyhan Fatoğlu, erkeklerde ise Hasan Lütfü Aslan birinci oldu.

Beykozluların cesaretlerini sergilediği Geleneksel Yağlı Direk Yarışında da eğlenceli anlar yaşandı. Yağlı direkte yürüyerek uçtaki bayrağı almayı başaran Samet Gazi Toprak ve Mehmet Gürel ödülün sahibi oldu.

Kadın plaj voleybolu müsabakasının yarı final karşılaşmaları da festival çerçevesinde gerçekleşti. Beykoz Su Sporları Festivalinin 3. ve son gününde, ilçe sakinlerine yönelik kano etkinliği, deniz muzu, ringo eğlenceleri, çocuk oyunları, plaj voleybolu ve futbol final müsabakaları ve ödül törenleri yer alacak.

Murat Aydın: "Çok güzel bir atmosfer"

Festivale katılan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Türkiye'nin en güzel yerinde yaşıyoruz. Beykoz'un en güzel yerlerinden birisi de burası, Paşabahçe Koyu'nda 3. Su Sporları Festivalini gerçekleştiriyoruz. Kano ve yüzme yarışmaları gerçekleşti. Plaj voleybolu oluyor. Askerlerimiz geldiler. SAS ve SAT komandolarımız. Çok güzel bir atmosfer. Denizden ve boğazdan yararlanıyoruz. Spor yapıyoruz. Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz aynı zamanda. Beykozlu hemşehrilerimizle birlikte bu güzellikleri yaşıyoruz" dedi.

Festivalde kano yarışına katılan Birol Ocak, "Burada spor yapıyorum, buranın keyfini çıkarıyorum. Mümkünse birinci olmaya çalışacağım. Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği bu organizasyon gerçekten çok başarılı" diye konuştu.

İHA