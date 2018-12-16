Beykoz 1908-Feriköy maçında olaylar çıktı

İstanbul Süper Amatör Lig 4. Grupta oynanacak Beykoz 1908, Feriköy maçı öncesi olaylar çıktı.

16 Aralık 2018, Pazar 17:14
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Beykoz 1908-Feriköy maçında olaylar çıktı

Polis stada toplu halde giriş yapmak isteyen Feriköy taraftarına izin vermedi. Gruptakilerin tel örgüleri sökmesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Paşabahçe stadında oynanacak karşılaşma öncesi Feriköy taraftarları stada toplu halde giriş yapmak istedi. Gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine gruptakilerden bazıları tel örgüleri sökmeye başladı. Polis gruba biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alındı. Çıkan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

DHA

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