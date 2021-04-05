Beyin tümörleri ve rehabilitasyonu

Bildiğiniz üzere radyasyon çağındayız ve bütün tümörlerde artış olduğu gibi beyin tümörlerinde de ciddi bir artış söz konusu. Tedaviye rehabilitasyon sürecinin eklenmesi ile fayda sağlandığını belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş sizler için anlatıyor.

Kötü huylu tümörler yayılım gösterdikleri için tedavileri zordur.

Tümör, vücutta anormal hücrelerin oluşturduğu doku kitlesidir. Benign olarak tabir ettiğimiz İyi huylu tümörler genelde başka organlara yayılmazken; malign olarak tabir ettiğimiz kötü huylu tümörler genelde saptandıkları zaman başka organlara yayılmış halde bulunur

Beyinde oluşan iyi huylu tümörler vücudun diğer yerlerinde oluşan tümörlere kıyasla tehlike oluştururlar. Yayılım göstermediği halde zaman içerisinde yavaş yavaş büyüme gösterdiği için hayati risk oluşturabilir. Bunun sebebi ise kafatasının kapalı olup fazladan bir dokuya yer olmamasıdır. Tümörün gelişmesi felç, konuşma bozukluğu, beyinde fıtık ve beyin için basınç artışına neden olur.

Beyin tümörlerinin tedavisinde cerrahi ve radyoterapi yöntemleri tercih edilir. Gerektiği durumlarda ise iki yöntem bir arada kullanılabilir. Bazı vakalarda girişimsel tedavilerin kullanılması yeterli olacaktır. Girişimsel tedavi yöntemi daha çok yaşlı hastalarda ve küçük tümörlerde uygulanmaktadır. Takip süreçlerinde tümör büyümesi görülmesi durumunda ameliyata başvurulabilir.

Ameliyat sonrası ise kişi fonksiyonel olarak iyileşme gösterebildiği gibi inme ve beyin ödemi riskleri de vardır. Günümüzde teknikler gelişmesiyle risk azalmıştır ancak tamamen sıfırlanmamıştır.

Ameliyat sonrası sürecini rehabilitasyon ile kolaylaştırın

Ameliyat sonrası süreç oldukça zaman ve sabır istemektedir. İyileşme süreci kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Tümörün yeri, etkilenen alanlar, kişinin yaşı ve genel sağlık durumunu etkileyen faktörlerdir.

Beyin tümörü ameliyatı sonrasında fonksiyon kayıpları oluşabilir. Oluşan bu kayıplar rehabilitasyon programları ile belli bir dereceye kadar düzeltilebilir.

Belli bir süre istirahat sonrası evlerine gönderilen hastaların iyileşme süreci evde devam eder. Ameliyat sonrası kişinin fiziksel becerileri, bilişsel fonksiyonları ve psikolojisi etkilenebilir. Bu ve benzeri durumlar için kişiye özel belirlenmiş rehabilitasyon programlarından faydalanılır. Fizik tedavi, konuşma terapisi hastaya uygun hedefler belirlenir ve kişinin gelişimi desteklenir.

Uygulanacak rehabilitasyon takım işidir. Rehabilitasyon ekibinde psikolog, hemşire, fizyoterapist, ergoterapist yer almalıdır. Hastanın genel durumu ve öğrenme kapasitesi ile rehabilitasyon seansları planlanarak kısa zaman içerisinde sonuç alınır.