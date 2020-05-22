Halk arasında akyuvar olarak da bilinen beyaz kan hücreleri, sağlıklı bir insan vücudunda fonksiyonel yapının devam edebilmesi için oldukça önemlidir. Tıp alanında lökosit olarak da bilinen beyaz kan, bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında öne çıkıyor. Böylece enfeksiyonlara, virüs ve pek çok mikroba karşı koruma potansiyeli oluşturur. Diğer bir deyişle savunma sisteminin savaşçısı olarak da dile getirilir. Özellikle hem düşüklüğü hem de yüksekliği sebebiyle belli başlı bazı problemler yaşanabilmektedir. Dengeli referans aralığının yakalanabilmesi için ise belli başlı bazı besin kaynakların tüketilmesi gerekir.

Beyaz kan eksikliği nedir, neden olur?

Beyaz kan hücresi kemik iliği ile beraber lenfoid dokularda üretilir. Sağlıklı insan vücudunda düzenli olarak üretilir ve herhangi bir renge sahip değildir. Özellikle enfeksiyonla mücadeleye girdiğinde düşük ya da yükseklik söz konusu olabilir. Belli başlı bazı enfeksiyonel sorunlar, virüs ve bakterilere karşı beyaz kan hücrelerinin vücutta yeterli kadar bulunmaması, bağışıklık sistemini önemli oranda düşürebilmektedir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları söz konusu olduğunda beyaz kan hücreleri önemli görevler üstlenerek artış gösterir.

Yaşanabilen olası beyaz kan hücrelerinin eksikliği sebebiyle vücudun farklı noktalarındaki enfeksiyonlar ciddi zararlar verebilmektedir. Birçok farklı organa zarar vermesi ile beraber aynı zamanda bağışıklık sistemini düşürür. Bu da ölümcül hastalıklara dahi yakalanma risk faktörünü ortaya çıkarabilmektedir. O yüzden beyaz kan hücrelerinin referans aralığında olması adına, mutlaka kan testi yapılması gerekmektedir. Özel laboratuvarlarda gerçekleştirilen kan testi ile beraber hemogramda, yani kan sayımı üzerinden vücuttaki beyaz kan hücreleri sayısı ortaya çıkarılır. Eğer eksiklik söz konusu ise buna bağlı olarak belli başlı bazı tedavi ve önlemler uzman doktor kontrollerinde ele alınır.

Beyaz kan eksikliğini gidermek için yenmesi gereken yiyecekler ve iyi gelen bitkiler nelerdir?

Tıp alanındaki tecrübeli doktorların da dile getirdiği beyaz kan eksikliğini gidermek için, yenmesi gereken bazı yiyecekler ve bitkiler bulunmaktadır. İyi gelen bu besin kaynakları beyaz kan hücrelerinin gerekli referans aralığına ulaşmasına fırsat tanır. Bu doğrultuda belli başlı bazı besin kaynaklarından bahsetmek mümkün.

- Çinko ve kalsiyum bakımından zengin olan yoğurt, beyaz kan hücrelerini yükseltme konusunda önemlidir.

- E vitamini açısından zengin olan ceviz yine beyaz kan hücrelerini arttırmak için tüketilebilir.

- Çiğ veya pişmiş şekilde sarımsak yemek beyaz kan hücresi sayısını arttırabilir.

- Yaz meyvesi olarak çilek tüketilebilir.

- Folik asit alımında etkili olan üzüm tüketilebilir.

- Yeşil sebzeler arasında beyaz kan hücresi eksikliğini giderecek yiyecekler arasında brokoli geliyor.

- Portakal tüketmek suretiyle C vitamini ile beraber beyaz kan eksikliği giderilebilir.

Bu gibi besin kaynakları düzenli ve dengeli şekilde sağlıklı beslenme üzerinden ele alınmalıdır. Görüldüğü üzere genel olarak farklı yeşil bitkiler üzerinden gerçekleştirilen sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirmek için beyaz kan hücrelerini arttırabilmektedir. Tabii öncelikle beyaz kan hücreleri üzerinden yaşanabilecek sorunlar karşısında, kan testi üzerinden ölçüm yapılabilmesi için doktora başvurulması önemlidir. Bu doğrultuda belli başlı bazı belirtilerden bahsetmek mümkün.

- Sık yorgunluk ve halsizlik,

- Çok sık enfeksiyonu yakalanmak,

- Kısa süre içerisinde kilo kaybı,

- Vücudun değişik noktalarında meydana gelen morarmalar,

- Eklem ve kemik ağrıları,

- Gece terlemesi,

- Yüksek ateş,

Bu tür belirtiler ile beraber yapılan test üzerinden hangi hastalıkların beyaz kan hücresi eksikliğine sebep olduğu anlaşılır. Böylece gerekli olan tedavi yöntemleri ile beraber tüketilmesi gereken besin kaynakları ele alınır.

Özellikle mantar enfeksiyonu, organ yetmezliği, zatürre, nezle ve kemik hastalığı gibi pek çok ciddi hastalık beyaz kan eksikliği üzerinden ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalmamak ya da bağışıklık sistemini güçlendirmek için, yukarıda verilen besin kaynakları düzenli şekilde tüketilmelidir.



