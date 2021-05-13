beUNITED’ın konuğu Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ

Türk sporunun ve futbolunun sorunlarını birlik, beraberlik içinde masaya yatırıp tartışmayı ve çözüm önerileri ortaya koymayı hedefleyen beIN SPORTS’un röportaj serisi beUNITED’a bu hafta İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ konuk oldu.

Göksel Gümüşdağ, beIN SPORTS’a yaptığı çok özel açıklamalarda; Kulüplerin anonim şirket gibi denetlenmeleri gerektiğinden, Başakşehir’in yapılanmasına, Korsan yayıncılıktan VAR uygulamasına, altyapı çalışmalarından Demba Ba ile yaşanan ayrılığa ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Paris Saint-Germain maçında yaşanan olaylara değinen Gümüşdağ; pandemiyle ilgili “Bu dönem artık bitsin diyoruz. Dünya yoruldu, ülkemiz yoruldu. Takımlar, futbolcular… İnşallah pandemiden uzak bir yıl olur” dedi.

Türk futbolunun marka değerine de dikkat çeken Gümüşdağ, “Marka değerine bizler zarar veriyoruz. Sonra da diyoruz ki; niye bu kadar etmiyor. Maalesef futbol ailesinin paydaşları veriyor zararı” şeklinde konuştu.

Sporun birleştirici ve iyileştirici güce dikkat çekip, ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmak adına hazırlanan bu özel röportaj serisinde, futbol endüstrisinin nasıl gelişebileceğine dair fikirler, sorunları aşmak için kimlere ne tür sorumluluklar düştüğüne ilişkin görüşler ve çözüm önerileri ekranlara taşınıyor. beUNITED’ın 9. bölümü Güntekin Onay’ın sunumuyla 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00’da beIN SPORTS HD 1’de ekranlara geliyor.

Futbolun tüm paydaşlarına söz hakkı tanıyan programda, kamuoyunun merak ettiği sorular da muhatapları tarafından yanıtlanacak. beUNITED, Türk futbolunun en önemli isimleriyle her Cuma 23.00’da beIN SPORTS HD 1 ekranlarında olacak.