beUNITED’ın ilk konuğu TFF Başkanı Nihat Özdemir

• beIN SPORTS’un yepyeni program serisi beUNITED’ta, Türk futbolunun sorunları masaya yatırılacak ve çözüm önerileri tartışılacak.

• Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir’in konuk olacağı beUNITED’ın ilk bölümü Güntekin Onay’ın sunumuyla 21 Mart Pazar günü saat 23.00’da beIN SPORTS HD 1’den yayınlanacak.

• beUNITED, ikinci bölümü itibariyle de her Cuma 23.00’da beIN SPORTS HD 1 ekranlarında olacak.

beUNITED özel röportaj serisinin ilk konuğu Özdemir, Türk futbolunun gündemindeki sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kulüplerin harcama limitlerinden saha zeminlerine, KOVİD-19’dan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne, kulüp yöneticilerinin maç sonu yorumlarından milli takımın Euro 2020 macerasına kadar birçok önemli konu başlığı Özdemir’in açıklamaları arasında öne çıkıyor.

Türk futbolunun sorunları aşmak için ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmak adına hazırlanan bu özel röportaj serisinde, futbol endüstrisinin nasıl gelişebileceğine dair fikirler, sorunları aşmak için kimlere ne tür sorumluluklar düştüğüne ilişkin görüşler ve çözüm önerileri ekranlara taşınıyor.

Futbolun tüm paydaşlarına söz hakkı tanımayı hedefleyen programda, kamuoyunun merak ettiği sorular da muhatapları tarafından yanıtlanacak. beUNITED, ikinci bölümü itibariyle Türk futbolunun en önemli isimleriyle her Cuma 23.00’da beIN SPORTS HD 1 ekranlarında olacak.