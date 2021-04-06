Beste, yüzmede Antalya şampiyonu

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Yüzme Takımı sporcularından Beste Beyoğlu, 3-4 Nisan tarihlerinde düzenlenen 9-10 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ön Eleme Müsabakalarında, 50 ve 100 metre serbest stilde Antalya şampiyonu oldu.

Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 9-10 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ön Eleme Müsabakalarına Antalyaspor Yüzme Takımından Beste Beyoğlu, Ozan Devrim Gökçe ve Kıraç Kağan Özkan katıldı. Birçok kulübün katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, Beste Beyoğlu, 50 metre serbest stilde 33,55 derecesiyle, 100 metre serbest stilde ise 1.14,26 derecesiyle Antalya şampiyonu oldu. Beste Beyoğlu ayrıca 50 metre kurbağalamada Antalya 2'ncisi, 50 metre sırtüstü ve 100 metre kurbağalamada ise Antalya 3'üncüsü olmayı başardı.

GELECEK VADETTİLER

Pandemi başlangıcından bu yana yüzme antrenmanı yapmaya 1 ay kadar önce başlamalarına rağmen, aylardır yüzen rakipleri karşısında ümit veren diğer iki sporcu Ozan Devrim Gökçe ve Kıraç Kağan Özkan da gelecek için umut veren sonuçlara imza attı. Antalyaspor Yüzme ve Sutopu Şube Koordinatörü Murat Yılmaz, sporcuları, velileri ve antrenörler Barış Cem Şengül ile Özkan Cantürk'ü elde edilen başarı nedeniyle kutladı.

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