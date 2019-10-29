Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ hafta boyunca tüm sorunlarla ilgilenirken, galibiyet için oyuncu başına 40 bin lira prim belirlendi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise takımla yaptığı görüşmenin ardından sisteme kritik dokunuşlar gerçekleştirdi, Umut Nayir ve Adem Ljajic hamleleri 3 puanı getirdi.

Beşiktaş Yönetimi’nin Galatasaray derbisi öncesinde galibiyet ve kenetlenme için çok yoğun bir çaba harcadığı ortaya çıktı. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetimin gayretleri, dev randevudan önce siyah-beyazlı takımdaki havanın tamamen değişmesini sağlarken, elde edilen üç puan herkese rahat bir nefes aldırdı.

Beşiktaş’ı derbi öncesi ayağa kaldıran saha içi ve saha dışı faktörler şöyle sıralandı:

1) Önce Başkan Ahmet Nur Çebi daha sonra futbola bakan yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’ın tesislerde takımı yalnız bırakmaması ve sorunların temeline inmesi, futbolcuları gelecek adına umutlandırdı. Yönetimin neredeyse iki senedir prim kelimesinin geçmediği kulüpte, derbinin galibiyetine futbolcu başı 40 bin TL verme hamlesini de siyah-beyazlı futbolcuları daha da motive etti. Yönetimin bu yaklaşımını umut verici bulan futbolcuların, Braga maçına da çok pozitif bir enerji ile çıktığı fakat skor 1-1 iken Ljajic’in direğe nişanladığı penaltı nedeniyle galibiyetin kaçtığını konuştukları öğrenildi.

2) Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sistem üzerinde hem kurmayları hem de futbolcularla görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi. Siyah-beyazlı hoca, pasa dayalı sistemde çok ısrarcı olmadığını sadece eldeki oyuncu profiline göre bir sistem arayışı içerisinde olduğunu tüm takıma aktardı. Caner, Vida, Atiba, Gökhan, Burak gibi tecrübeli isimler başta olmak üzere her oyuncusuyla tek tek sistem üzerinde tartışan Avcı, oyuncu görüşlerini de ajandasına not etti.

Adem Ljajic detayı

3) Perde arkasında yaşananların yanında derbi taktiğinin de elde edilen kritik galibiyette önemli payı bulunuyor. Kadroya son şeklini maç günü saat 16.00’da veren Abdullah Avcı, Ljajic’i özellikle yedek kulübesinde tuttu. Yıldız futbolcuyu hamle oyuncusu olarak değerlendiren Avcı, atılan golde bir stoperin dışarı çıkmasına neden olduğu için Ljajic’i ayrıca tebrik etti. Attığı golün zorluğu nedeniyle Umut Nayir’i ve son dönemlerde topu sürekli ileriye taşıdığı için asistin sahibi Caner’i ayrıca kutlayan siyah-beyazlı hoca, özel çalışmalarla bireysel hataları da derbide minimuma indirdi.

(Milliyet)