Yaklaşık 10 gündür Beşiktaş 'ı oyalayan Hollandalı santrfor Wout Weghorst, Borusia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'tan beklediği teklifleri alamadı. Dortmund 35 milyon Euro'ya Sebastien Haller'i kadrosuna katarken, Frankfurt da Lucas Alario ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Burnley forması giyen futbolcunun önünde iki seçenek bulunuyor: 'Beşiktaş'ta 11 oyuncusu olmak ya da başka bir kulüpte yedek kalmak.' Weghorst'a 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda kadrosunda olabilmek için Kartal 11 garantisi verirken, başka bir kulübe gitmesi durumunda yedek kalacak. Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki forvete 2.7 milyon Euro maaş teklif etmişti. Oyuncunun net kararı iletmesi için beklemeye geçildi. (Sabah)