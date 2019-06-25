Beşiktaş Umut Meraş ısrarından vazgeçmiyor... Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay'la Umut için her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Bursaspor'da yönetimin değişmesi nedeniyle bu transferi askıya almak durumunda kalmıştı. Bursaspor'un yeni başkanı Mestun Mestan daha önceki yönetimle yapılan anlaşmaların hiçbirini tanımayacaklarını açıklayınca Beşiktaş büyük bir şok yaşadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezonda Umut Meraş'ı mutlaka takımda tutmak istediğini söylemesi üzerine Başkan Fikret Orman, Mesut Mestan'la en geç yarın bir görüşme yapma kararı aldı.

TAKSİT SAYISI AZALACAK

Orman'ın daha önce Bursaspor'a Umut için teklif ettiği 13 milyon TL'yi 13 taksitte ödeme teklifini yenileyeceği ancak bu kez taksit sayısını 8'e indirme önerisinde bulunacakları öğrenildi.

Kaynak: Takvim