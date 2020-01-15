Beşiktaş'tan yeni anlaşma

Beşiktaş Kulübü, bugün TAB Gıda ile sponsorluk sözleşmesine imza atacak.

15 Ocak 2020, Çarşamba 06:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yeni anlaşma

Kara Kartal, bugün yeni bir sponsorluk sözleşmesine imza atacak.

Yapılan açıklamada, “Türk sporunun ilk ve lokomotif kulübü Beşiktaş JK ile TAB Gıda arasında yapılan işbirliği, spor dünyasında yeni sponsorluk modellerinin geliştirilmesine de örnek teşkil edecek. 15 Ocak Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirilecek, iş birliği anlaşmasının detayları, basın mensupları aracılığıyla duyurulacak” ifadeleri kullanıldı.Yapılan açıklamada, “Türk sporunun ilk ve lokomotif kulübü Beşiktaş JK ile TAB Gıda arasında yapılan işbirliği, spor dünyasında yeni sponsorluk modellerinin geliştirilmesine de örnek teşkil edecek. 15 Ocak Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirilecek, iş birliği anlaşmasının detayları, basın mensupları aracılığıyla duyurulacak” ifadeleri kullanıldı.

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