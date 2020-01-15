Kara Kartal, bugün yeni bir sponsorluk sözleşmesine imza atacak.

Yapılan açıklamada, “Türk sporunun ilk ve lokomotif kulübü Beşiktaş JK ile TAB Gıda arasında yapılan işbirliği, spor dünyasında yeni sponsorluk modellerinin geliştirilmesine de örnek teşkil edecek. 15 Ocak Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirilecek, iş birliği anlaşmasının detayları, basın mensupları aracılığıyla duyurulacak” ifadeleri kullanıldı.Yapılan açıklamada, “Türk sporunun ilk ve lokomotif kulübü Beşiktaş JK ile TAB Gıda arasında yapılan işbirliği, spor dünyasında yeni sponsorluk modellerinin geliştirilmesine de örnek teşkil edecek. 15 Ocak Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirilecek, iş birliği anlaşmasının detayları, basın mensupları aracılığıyla duyurulacak” ifadeleri kullanıldı.