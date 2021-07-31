Beşiktaş’tan yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Yönetimi, ülke genelinde çıkan orman yangınları sebebiyle dün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Bildiride, “Ülkemizin çeşitli bölgelerinde art arda meydana gelen orman yangınlarını büyük bir endişe ve üzüntüyle takip etmekteyiz. Doğal yaşamı tehdit eden orman yangınlarının bir an evvel kontrol altına alınması en büyük temennimizdir. Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yangınlarla mücadele eden tüm görevli ve gönüllerimize teşekkür eder, kolaylıklar dileriz” ifadelerine yer verildi.