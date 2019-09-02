Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 haftada 2 iç saha maçına çıkan Beşiktaş, Vodafone Park’ın zeminindeki problemler sebebiyle sıkıntı yaşamıştı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Abdullah Avcı, “Zemin, oyunumuzu daha geriye itiyor. Bize uygun bir zemin değil. Ağustos ayı itibariyle yüksek nem var. Ülkemizdeki diğer statlarda sorun var. Ümraniye’de sıkıntı yok. Biz de milli arada sağlıklı bir zeminle karşılaşacağımızı düşünüyoruz” sözlerini sarf etmişti.

Saha zemininde yaşanan sorunların ardından 7 Eylül’de Türkiye’nin Andorra’yı ağırlayacağı maç öncesinde Vodafone Park’ta incelemelerde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin, olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

UEFA da uyguladı

Yapılan ölçümlerde normalde 34 olması gereken çim yoğunluk oranının, Vodafone Park’ta 21 olarak belirlendiği bildirildi. Hastalık tespit edilen çimlerin, bu durum sonrasında bakıma alındığı kaydedildi.

Mevsim şartları ve stadın konumundan dolayı hava sirkülasyonu yeterince sağlıklı olmayan Vodafone Park’ta çimleri havalandırmak için özel fan sistemi kurulacak. Yurt dışından sipariş edilen özel 4 adet dev fanla çimler havalandırılacak. Nem oranının yüksek olduğu Vodafone Park’ta kurulacak olan sistemin maliyetinin 240 bin Dolar (1.4 milyon TL) olduğu bildirildi.

Liverpool ve Chelsea’nin arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi öncesinde aynı sorun sebebiyle UEFA yetkililerinin de zemini düzeltmek için bu sistemi uyguladığı belirtildi.

Süleyman Hatısaru