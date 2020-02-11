Video Yardımcı Hakem sistemi tartışmaları gündemdeki yerini korurken; Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyah beyazlıların resmi İngilizce Twitter hesabı, Oscar Ödül töreni üzerinden VAR'a gönderme yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi film kurgusu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak "Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadesine yer verildi.

Beşiktaş'ın paylaşımı şöyle;

En iyi yardımcı oyuncu

En iyi film kurgusu

En iyi görsel efekt

En iyi özgün senaryo

ve Oscar VAR'a gidiyor