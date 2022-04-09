Beşiktaş yönetimi hafta içinde UEFA'ya gitti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Kemal Erdoğan'ın yanı sıra kulübün CEO'su Seçil Aygül de UEFA ziyaretinde bulundu. Nihat Özdemir'in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlığını vekaleten üstlenen UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı da siyah beyazlılar birlikte UEFA'daki görüşmelerde bulundu.

Beşiktaş, UEFA'ya ne söz vermişti?

Beşiktaş'ın UEFA ziyaretine dair kulüpten bir açıklama yapılmadı. Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, finansal duruma dair daha önce verilen taahhütlerin yerine gelmemesi nedeniyle UEFA'ya gitti. Çebi yönetimi göreve geldiğinde UEFA'nın yaptığı yıllık denetimlerde borçları düşürme planı sundu.

Borçları düşürme sözü tutmadı

Ancak ortaya konulan hedeflere ulaşılamadı ve Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 600 milyon liraya çıktı. Çebi yönetimi, kulübü 3 milyar seviyesinde borçla devralmıştı. Ancak yönetim kulübü devraldığında yaptığı mali değerlendirmede geçmişten kaynaklanan borçların faiz yükü nedeniyle yeni bir borçlanma yapılması dahi 2021 sonu itibarıyla sonunda borçların 4 milyara çıkabileceğini duyurmuştu.

Men cezası söz konusu değil

Beşiktaş yönetimi UEFA'da borçlara dair yaptığı savunmada pandemi koşullarının maç günü hasılatları üzerindeki olumsuz etkisi ve döviz kurundaki çok büyük sıçramayı dile getirdi. Geçmiş dönemden devam eden ve ayrılmak istemeyen yüksek kontratların da borcu üzerinde olumsuz etki yarattığı vurgulandı. Siyah beyazlıların yaptığı savunmanın genel olarak etkili olduğu ve Avrupa'dan men gibi ağır bir cezanın gelmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten ziyaretle ilgili şu açıklama yapıldı: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ile UEFA yetkililerini, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Erdoğan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül de yer aldılar."

Maliyetli futbolcular gidiyor

Ahmet Nur Çebi yönetimi, bu sezon sonu itibarıyla çok yüksek ücret alan oyuncuların kontratlarının biteceğini, gençlere ağırlık verilen daha düşük maliyetli bir takımın kurulacağını vurgularken, bunun ilk adımlarının da atıldığını anlattı. Sonuçta Beşiktaş'ın gerekçeleri ve yeni taahhütlerinin UEFA yetkilileri tarafından makul karşılandığı kaydediliyor. Adem Ljajic, Jeremain Lens, Domagoj Vida'nın sözleşmesi sezon sonu erecek. Sadece bu üç oyuncunun yıllık maliyeti yaklaşık 10 milyon Euro'yu buluyor.