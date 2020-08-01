Kara Kartal’da tüm planlar değişti... Sezonu 3. tamamlamasına rağmen 2. Trabzonspor’un, Avrupa’dan 1 yıl men alması nedeniyle Şampiyonlar Ligi bileti kazanan Beşiktaş’ta yönetim olağanüstü bir araya geldi. Bordo- Mavililer’in cezasının onanmasıyla Devler Ligi’ne kesin olarak gitmeye hak kazanan Siyah-Beyazlılar’da adeta Şampiyonlar Ligi operasyonu başladı. Mali sıkıntılar nedeniyle kadro yapılanmasını değiştirmeyi planlayan yönetim, Kupa 1 için iddialı bir takım kurmaya karar verdi. Gruplara kalınması durumunda yayın gelirleri ile birlikte 30 milyon Euro civarında bir rakamı kasasına koyacak olan Beşiktaş transferde büyük oynayacak. İşte gündemdeki isimler...

Wagner’le ilk görüşme

Sandro Wagner’de flaş gelişme... Burak Yılmaz’ın, Lille’e transferi ve Güven Yalçın’ın ayrılma ihtimali sonrasında forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta listenin başındaki isimlerden biri de Alman santrfordu. Siyah-Beyazlılar’da transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın, 32 yaşındaki forvetin menaceri Felix Frey ile bir araya geldiği ve pazarlıklara başladığı iddia edildi. Bonservisi elinde olan Wagner son olarak Çin ekibi Tianjin Tiada’da forma giymişti.

Mandzukic’le daha ciddi!

Şampiyonlar Ligi kozu olmadan önce Hırvat yıldızın şartlarını soran Kara Kartal transferde geri adım atmıştı. Yıldız oyuncu yıllık ücretinde 3.5 milyon Euro’nun altına inmemiş, Beşiktaş ise 2 milyon Euro’nun üstüne çıkmamıştı. Devler Ligi biletinin alınması sonrasında 34 yaşındaki oyuncu ile daha ciddi temasların kurulacağı ve pazarlıklarda biraz daha esnek davranılacağı öğrenildi. Yönetim 2.5 milyon Euro yıllık maaş ve bonuslarla golcü oyuncuyu ikna etmeye hazırlanıyor.

Alanya’dan 3’lü paket

Siyah-Beyazlılar’ın gözü sezonun flaş takımı Alanyaspor’da... Turuncu- Lacivertliler’den sol bek Fabrice N’Sakala ile her konuda anlaşmaya varan Kara Kartal, stoper Welinton ve golcü Cisse’yle de görüşmelerine devam ediyor. Welinton için Akdeniz ekibiyle pazarlıklar sürerken, Cisse ile maddi konularda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Senegalli oyuncu ile yürütülen görüşmelerde tek sıkıntının sözleşme süresi olduğu gelen haberler arasında. Yönetim 1 yıllık kontrat teklif ederken, 35 yaşındaki oyuncu 2+1 senelik sözleşme istiyor.

Bua, Türkiye’ye geliyor

N’Koudou ve Lens’in performanslarından memnun olmayan Sergen Yalçın, yönetimden kanat transferi istemişti. Uzun süredir çalışmalar devam ederken Beşiktaş aradığı ismi İsviçre’de buldu. Basel ile sözleşmesi sona eren Kevin Bua ile her konuda anlaşma sağlandı. 26 yaşındaki futbolcunun, bayram sonrasında Türkiye’ye gelmesi ve kendisini Siyah-Beyazlı renklere bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor.

Orhan Yıldırım