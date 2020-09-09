Kanat transferini Gökhan’la beraber kapatan Beşiktaş’ta gözler, forvetle beraber sağ bek ve ön liberoya çevrildi. Hücum hamlesi konusunda çalışmalarına devam eden Kara Kartal, sağ bekteki hedefi Nazım Sangare için Antalyaspor’la pazarlıklarını sürdürüyor. Milli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Akdeniz ekibiyle pazarlıklarına devam ediyor.

Yönetim büyük mesafe kaydetti

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’yle yollarını ayırmaya hazırlanan Jose de Souza, ön libero hattında kulübün 1 numaralı transfer hedefi konumunda... 31 yaşındaki futbolcuyla yapılan pazarlıkları önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idmanla duyuran teknik direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor. Yönetimin, bu ismi de takıma kazandırmak için büyük mesafe kaydettiği belirtildi.





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