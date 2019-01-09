9 Aralık Çarşamba son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Beşiktaş kimi transfer edecek? Mirin ve Burak Yılmaz ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılarda sağ ve ve Tolgay'ın yerine transfer edilecek oyuncu için girişimler sürüyor. Bu arada Sağ bek transferini gerçekleştirdikten sonra frene basacak olan yönetimin ilerleyen dönemde kale, orta saha, forvet ve bir de kanat transfer edebileceği öne sürüldü. Bu arada Siyah-Beyazlıların, Milan'da yedek kalan 22 yaşındaki Hırvat 10 numara Alen Halilovic'le ilgilendikleri iddiaları futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan tarafından yalanlandı. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi ve detaylar...

TOLGAY GİDERSE JOAO GELECEK!

Ara transferde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'i resmen renklerine bağlayarak rotasını sağ beke çeviren Beşiktaş Yönetimi, olası ayrılıklara karşı gizli gündemine de yoğunlaşmış durumda.

Domagoj Vida veya Enzo Roco'nun satılması halinde Milan'da top koşturan Kolombiyalı stoper Zapata'yı kadrosuna katmayı planlayan Siyah-Beyazlılara, İnter'in başarılı orta saha oyuncusu Joao Mario'nun bir kez daha önerildiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın olmasına rağmen son anda bu transferden vazgeçen 25 yaşındaki Portekizli oyuncunun, Tolgay Arslan'ın iyi bonservis bedeliyle ayrılması durumunda yine gündeme alınacağı iddia edildi.

Sağ bek için İtalya'ya giden ancak mali koşulların uygun olması halinde farklı pozisyonlarda görev yapan oyuncular için de çalışma yapacak olan Başkan Fikret Orman ve beraberindeki idarecelerin,menajerlerin önerdiği bu oyuncuyu şimdilik beklettiği vurgulandı.

Halilovic'e yalanlama

Sağ bek transferini gerçekleştirdikten sonra frene basacak olan yönetimin ilerleyen dönemde kale, orta saha, forvet ve bir de kanat transfer edebileceği öne sürüldü. Bu arada Siyah-Beyazlıların, Milan'da yedek kalan 22 yaşındaki Hırvat 10 numara Alen Halilovic'le ilgilendikleri iddiaları futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan tarafından yalanlandı. (Skorer)

MEDEL'İN MEDEL ISRARI SÜRÜYOR!

Premier Lig’de Şilili menaceri Manuel Pellegrini’nin yönetimindeki West Ham United, Beşiktaş’ın yıldız ön liberosu Gary Medel için ısrarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar’a yaptıkları 6 ve 7 milyon Euro’luk 2 teklif reddedilen Ada temsilcisinin, Pellegrini’nin vatandaşı konusunda ısrarcı olması sonrasında Kara Kartal’ın kapısını bir kez daha çalacağı bildirildi.

Beşiktaş Yönetimi’nin, Medel için 10 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ ADAY!

Cezayir basınında yer alan habere göre; siyah beyazlılar, Cezayir ekiplerinden MC Algier forması giyen orta saha oyuncusu Aliou Dieng’i gündemine aldı.

21 yaşındaki Mali’li oyuncu için Beşiktaş görüşme gerçekleştirirken Cezayir kulübü, yaz transfer döneminde satmayı düşündüklerini aktardı.

Bu sezon 15 resmi karşılaşmada forma giyen Aliou Dieng, 1005 dakika sahada kalırken gol ya da asist yapamadı, 2 sarı kart gördü.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Ben Milan'dayım. Milan takımının futbolcusuyum. Burada mutluyum. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Haftasonu oynanacak maça hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını ise Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Hakan Çalhanoğlu'nun satışını veto ettiğini yazmıştı. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan forması ile çıktığı 22 mücadelede 1 gol atarken 9 da asist yaptı.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELİRSE Q7 GİDECEK!

Belek kampı öncesi Beşiktaş’ta yaşanan Quaresma krizinin perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Yönetimin kendisini kadro dışı bıraktığı dönemde Dubai’de tatilde olan Quaresma, dönüşte gelişmeleri havalimanında öğrendi.

Kadro dışı kaldığını öğrenince ilk şoku yaşayan Quaresma, “İyi yapmışlar. Beni isteyenler var zaten. Ben de teklifleri değerlendiririm” tepkisini gösterdi. Ancak kendisinden habersiz temsilcisinin 450 bin euroluk gecikmiş alacağı için TFF’ye başvurduğunu ve yönetimin bu nedenle kadro dışı kararı aldığını öğrenince çok sinirlendi. Temsilcisini arayıp, rahatsızlığını iletse de avukatı ihtarnameyi geri almadı. Ancak Beşiktaş oyuncunun bu iyi niyetini görünce yumuşadı. Şenol Güneş’in de talebiyle kadro dışı kararı kaldırıldı.

Kadar ve ABD'ye gidebilir

Beşiktaş yönetimi oyununun serbest kalmaması için de önlem aldı. Başkan Fikret Orman’ın talimatıyla İtalya seyahatinden önce Quaresma’nın 450 bin euroluk gecikmiş alacağı hesabına yatırıldı.

Böylece oyuncunun bonservissiz serbest kalma olasılığı ortadan kaltı. Ancak Beşiktaş yönetimi ona gelen teklifleri değerlendiriyor. Katar, ABD ve Portekiz’den transfer teklifleri alan Quaresma konusunda karar kamp dönüşü verilecek.

Beşiktaş yönetimi sezon başında Katar’dan gelen 5 milyon euroluk teklifi, oyuncunun da karşı çıkması nedeniyle mecburen geri çevirmişti. Ancak şimdi bu miktarda bir teklif gelmesi halinde kabul edileceği belirtiliyor.

BABEL'E 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

Sözlü olarak el sıkışılan 32 yaşındaki futbolcu Ryan Babel'e Suudi Arabistan’dan 3 teklifin geldiği ortaya çıktı.

Suudi kulüpleri arasında Al Hilal’in Siyah-Beyazlı idarecilerle bonservis pazarlığı yürüttüğü aktarıldı.

Beşiktaş yıldız futbolcu için 10 milyon euro isterken, G.Saray'ın eski yıldızı Gomis'in de forma giydiği Al Hilal kulübü teklifini 6 milyon euroya kadar yükseltmiş durumda. (Güneş)

BEŞİKTAŞ'TAN TORINO'DA ÜÇLÜ ZİRVE

İtalyan La Stampa Gazetesi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Torino yönetimiyle 3 oyuncu hakkında görüştüğünü yazdı.

İlk olarak Torino'nun istediği Tolgay Arslan'ın, İtalyan ekibine satışı konusunda değerlendirme yapıldı. İlk gelen haberlere göre Başkan Orman, Tolgay Arslan'a karşılık Adem Ljajic'in bonservisinin verilmesini talep etti.

Kartal'ın istediği Brezilyalı stoper Bremer için de görüşmeler olumlu ilerledi.

Beşiktaş Başkanı'nın İtalya'da sağ bek konusunda da temaslarda bulunduğu ve Şenol Güneş'in istediği isimler için nabız yokladığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ta Vagner Love, Tolga Zengin ve Gökhan Töre isimleri arasında en yüksek yıllık maaşı alan isim 2 milyon Euro ile Vagner Love... Buna karşılık Brezilyalı forvet, bu sezon arzu edilen noktaya gelemedi. 34 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla toplamda 16 karşılaşmaya çıktığı 2018-2019 sezonu içerisinde 7 gol kaydetti, ancak takımın 1. forveti konumuna gelemedi.

Yaşadığı sakatlıkların ardından fiziksel ve mental açıdan toparlanma amareleri gösteremeyen Gökhan Töre ise, kulüpten senelik 1 milyon 800 bin Euro alıyor. Gökhan da, 3’üne ilk 11’de çıktığı 8 maçta sadece 215 dakika sahada kaldı.

Tolga'ya yeni adres aranıyor...

Şimdilerde 35 yaşına gelen, fakat kalede özellikle son dönemde bir türlü güven veremeyen Tolga Zengin de, satış listesindeki bir diğer oyuncu... Tolga’nın siyah beyazlılardan aldığı yıllık maaş ise 1 milyon 250 bin Euro... Kendilerine henüz herhangi bir talip çıkmayan bu 3 ismin toplam senelik ücreti 5 milyon Euro... Sezonun yarısının geride bırakıldığı hesaba katıldığında, bu 3 ismin hak edişi 2 milyon 525 bin Euro’ya ulaşmış durumda... Beşiktaş yönetimi, söz konusu futbolcularla yolları ayırmayı ve 2018-2019’un geri kalanı için 2 milyon 525 bin Euro kâra geçmeyi hedefliyor. (Hürriyet)

BERESZYNSKI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI!

Beşiktaş, takviyelere devam ediyor. Siyah-beyazlılar İtalya Serie A’da Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski’yi de renklerine bağlıyor.

Başkan Fikret Orman önceki gün kurmaylarıyla birlikte gittiği İtalya’da sonuca hızlı yaklaştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla istediği sağ bek transferini bitirmek için yola çıkan Orman ve ekibinin listesinde Bereszynski’nin yanı sıra Roma’da forma giyen Rick Karsdorp da bulunuyordu. Ancak, geçen sezon çapraz bağları yırtılan Hollandalı Karsdorp’un sıkıntılarını tam olarak atlamaması yüzünden ibre Bartosz Bereszynski’ye döndü. Polonyalı futbolcuyla yapılan görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlandı.

Bonservisi el yaktı!

Bereszynski de gelişmelerin ardından Beşiktaş’ın sosyal medya hesabını takip ederek kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti. Sampdoria kulübü, sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Polonyalı sağ bek için 7 milyon avro civarında bonservis bedeli belirleyince siyah-beyazlılar kiralama teklifinde bulundu ve pazarlık sonucu büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Transferdeki tek pürüz kiralık süresi oldu. Beşiktaş, Polonyalı oyuncunun kiralık süresini 1,5 yıl isterken İtalyan ekibi yarım sezonda ısrar etti. Bu durumun kısa sürede netleşeceği Bartosz Bereszynski’nin Antalya kampına katılacağı öğrenildi. (Türkiye Gazetesi)