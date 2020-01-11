Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzden Açıklama

TFF Yönetim Kurulu, 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yaparak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, almış olduğu bu kararı, 12 Aralık 2019 tarihinde resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada, “Talimatın yayınlanarak yürürlüğe girdiği 28 Haziran 2019 tarihinden sonra değişen koşullar nedeniyle Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanması konusunda yeni bir değerlendirme yapılması zaruri olmuştur” izahıyla savunmuş ve…

“Yayıncı kuruluşla 2 Ağustos 2019 tarihinde ek sözleşmenin yapılmasının ardından naklen yayın gelirlerinin yüzde 13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz oranlarının düşmesi sonrasında Kulüpler Birliği'nin talebi de değerlendirilerek;

1 - 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine,

2 - Kurula başvuru halinde, Takım Harcama Limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan TL - Libor+5 faiz oranı yerine güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına,

3 - Süper Lig'e yükselen kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanmasında ise Süper Lig'i 7-15 sırasında tamamlamış takımların ortalamasının alınarak hesaplanması usulünün yanı sıra, bu kulüplerin Takım Harcama Limiti'ne esas gelir ve gider kalemlerini bağımsız denetim şirketi tarafından onaylanmış raporları ile kurula başvurmaları halinde talimatta ön görülen esaslara göre hesaplanmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla bu değişikliklerin karşı karşıya kalınan yeni şartlardan kaynaklı yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.”

ifadeleriyle talimattaki değişikliklerin detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 20 Aralık 2019 tarihinde yapmış olduğu bir başka toplantı sonucunda ise 9 Aralık 2019 tarihinde aldığı ve 12 Aralık 2019 tarhinde detaylarını paylaşıp savunduğu kararından dönerek talimatın ilk haliyle uygulanmasına karar vermişti. TFF, en nihayetinde 31 Aralık 2019 tarihinde yapmış olduğu son açıklama ile 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni açıklamıştı.

Kulübümüz, 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’nin açıklanmasının hemen ardından yapmış olduğu kamuoyu açıklaması ve başlattığı hukuki süreç ile takım harcama limiti belirlenirken kullanılan ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini yansıtmayan 31.5 % faiz oranı yerine reel faiz oranlarının kullanılmasını talep etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından bugüne geldiğimizde,

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi aracılığıyla, Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına yapmış olduğumuz itirazın Tahkim Kurulu tarafından oybirliği ile reddedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararla, 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek 2019-20 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nde transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çekmemize karşılık, Beşiktaş JK olarak her zaman yaptığımız gibi kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türkiye Futbol Federasyonu, 11.01.2020 tarihinde web sitesinden “Yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu’nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini istereriz” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu’nu hedef gösteren bir tutumu yoktur.

TFF’nin, Kulüplerin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranını ivedilikle düzenlemesi durumunda Kulübümüzün futbol takımımıza gerekli takviyeyi yapmak için çalışmalarını tamamlamış olduğu görülecektir.

Devletin kurumlarına ve o kurumların verdiği kararlara uymayı ve saygı göstermeyi Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak bilinmesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK