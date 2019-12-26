Son dakika haberi: Süper Lig’de önceki akşam Fenerbahçe’yle oynanan derbiyi 3-1’lik skorla kaybeden Siyah-Beyazlılar’ın, bu mücadeledeki hakem kararlarına tepkisi sürüyor. Fenerbahçe derbisinin ardından, ezeli rakibinin galibiyetine gölge düşürmeden, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’ı hedef tahtasına koyan Beşiktaş Yönetimi, Türk futbolu için istediği adalet mücadelesinden geri adım atmıyor.

"24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa...''

Derbiye ait VAR kayıtlarının açıklanmasını isteyen Beşiktaş yönetimi, "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız." açıklamasını yaptı.

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