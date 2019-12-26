SON DAKİKA! Beşiktaş'tan TFF'ye tehdit gibi mesaj
Son dakika haberi: TFF'ye başvurarak derbiye ait VAR kayıtlarının açıklanmasını isteyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. TFF'yi hedef alan Siyah Beyazlı ekip, "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız." açıklamasını yaptı.
Son dakika haberi: Süper Lig’de önceki akşam Fenerbahçe’yle oynanan derbiyi 3-1’lik skorla kaybeden Siyah-Beyazlılar’ın, bu mücadeledeki hakem kararlarına tepkisi sürüyor. Fenerbahçe derbisinin ardından, ezeli rakibinin galibiyetine gölge düşürmeden, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’ı hedef tahtasına koyan Beşiktaş Yönetimi, Türk futbolu için istediği adalet mücadelesinden geri adım atmıyor.
"24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa...''
Derbiye ait VAR kayıtlarının açıklanmasını isteyen Beşiktaş yönetimi, "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız." açıklamasını yaptı.
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