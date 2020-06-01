Beşiktaş'tan TFF'ye 2020-21 sezonu için Cemil Taşçıoğlu önerisi

Son dakika haberi... Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

01 Haziran 2020, Pazartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan TFF'ye 2020-21 sezonu için Cemil Taşçıoğlu önerisi

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Siyah Beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.

Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.''

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