Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş , Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile eşleşti. Bu maçlara daha önce verilen UEFA kararı gereği konuk takım taraftarı alınmıyordu. Ancak UEFA'nın almış olduğu yeni karar sonrasında yüzde 5 oranında deplasman seyircisi tribünlere girecek.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda mücadele edeceği maçlar öncesinde taraftarlara önemli bir bilgilendirme yaptı. Henüz Almanya, Hollanda ve Portekiz ülkeleri için Türkiye'den gidişin olup olmayacağı ile ilgili ülke makamlarıyla görüştüklerini belirten siyah beyazlılar açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"PROGRAMINIZI YAPMAYIN!"

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz.