Beşiktaş, resmi Twitter hesabı üzerinden taraftarlarına önemli bir çağrıda bulundu.

Beşiktaş, taraftarlarını 28 Ocak Salı günü saat 20:00'da oynanacak Beşiktaş Sompo Sigorta - Neptunas maçına Elazığ'daki depremzedelere destek adına davet etti.

Taraftarların devre arasında sahaya atmak adına atkı ve berelerle gelmesi istendi ki bu destekler depremin merkez üssü Elazığ'a ulaştırılacak.

Daha önce 27 Ekim 2011'de Beşiktaş Futbol Takımı'nın, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede taraftarlar Van'daki deprem için sahaya atkılar atarak destek sağlamışlardı.

Beşiktaş taraftarları, kulübün basketbol maçına yönelik çağrısına da büyük destek verdiler.

Futbol takımının deplasmanda olduğu bu haftada, iç sahadaki basketbol maçında eşsiz bir görüntü oluşturulması bekleniyor.