Beşiktaş’ta forma giyen santrfor oyuncuları, istikrarlı gol atma sıkıntısı yaşıyor. Siyah-beyazlı takımda santrfor bölgesinde görev alan Mustafa Pektemek, Vagner Love, Güven Yalçın ve Cyle Larin, oynadıkları maçta uzun süreli suskunluklarıyla takımlarına katkı vermekte zorlandı. Bu 4 oyuncu, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmalarda istikrarsız performanslarıyla da eleştirilere maruz kalmaktan kurtulamadı. Bu nedenle yeni golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş, dünya çapında bir yıldızı kiralayıp, golcü sorununu sezon sonuna kadar halletmek istiyor.

Rotasını İspanya’ya çeviren siyah-beyazlı takımın transfer komitesi, Atletico Madrid’in forveti Nikola Kalinic’i kadrosuna katmak istiyor. Bu konuda girişimlere başlayan Beşiktaş yönetimi, İspanyol ekibine haber gönderdi. Hırvat oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’den gelecek cevabı bekliyor. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Fiorentina’dan Milan’a kiralanmış, İtalyan ekibi sezon sonunda 22 milyon Euro’ya Kalinic’in bonservisini almıştı. Milan, daha sonra Kalinic’i 15 milyon 500 bin Euro’ya Atletico Madrid’e satmıştı. İspanyol ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat golcü, bu sezon 14 maçta forma giyip 3 gole imza attı.

PEPE’NİN YERİNE MEDHİ BENATİA

Bu sezon savunma hattında da problemler yaşayan ve stoper bölgesinde bir türlü ideal ikilisini bulamayan Beşiktaş, Pepe’nin ayrılığının ardından transfer yapmak istiyor. Vida’nın yanında zaman zaman Medel, zaman zaman da Necip’i kullanan teknik direktör Şenol Güneş, sezon başında kadroya katılan Şilili Roco’nun performansından ise memnun değil. Portekizli yıldız Pepe’nin takımdan ayrlmasından sonra arayışlara başlayan ve o bölgeye üst düzey bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Juventus’un Faslı stoperi Medhi Benatia’ya talip oldu. İtalyan ekibi ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunana 31 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor. Seri A ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 6 maça çıkan deneyimli oyuncu, devre arasında sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Fas Milli Takımı’nın da vazgeçilmezi olan Medhi Benatia, 58 kez ülkesinin formasını giydi. Benatia’nın sezon sonuna kadar Beşiktaş’a kiralanması için iki tarafın önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak