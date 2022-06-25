Beşiktaş 'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarının devam ettiği süreçte flaş bir gelişme yaşandı. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile anlaşması üzerine gözünü başka isimlere çeviren siyah-beyazlılar, milli yıldızı gündemine aldı.

YERLİ STOPER HAMLESİ

Beşiktaş'ta gelecek sezonda savunma hattına bir de yerli isim takviyesi gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda bu doğrultuda hamle yapılan ilk isim Abdülkerim Bardakcı oldu. Beşiktaş ile Konyaspor, tecrübeli stoper için 2 milyon 800 bin euro karşılığında anlaşma sağladı. Abdülkerim Bardakcı'nın maaşının yanı sıra sözleşmeye 500 bin euroluk başarı bonusu ekletmek istemesi görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi. Görüşmeler esnasında devreye giren ve Abdülkerim Bardakcı'ya daha yüksek bir bedel öneren Galatasaray transferi bitirdi. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yeni bir planı devreye soktu.

KAAN AYHAN TAKİBE ALINDI

Beşiktaş'ta savunma hattına mutlaka yerli bir takviye yapmak isteyen kurmaylar, Kaan Ayhan'ı takibe aldı. 27 yaşındaki milli futbolcunun sağ bek, stoper ve defansif orta saha olarak görev yapabilmesi transferde öne çıkan detaylar oldu.

DÜZENLİ OLARAK DAVET EDİLİYOR

Bonservisi Serie A ekibi Sassuolo'da bulunan Kaan Ayhan geçtiğimiz sezon 24 resmi müsabakada oynama şansı yakaladı. 27 yaşındaki savunmacı bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Kaan Ayhan aynı zamanda düzenli olarak A Milli Futbol Takımı'na da çağırılıyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Çok yönlü bir futbolcu olan Kaan Ayhan için İtalyan kulübü Sassuolo ile görüşmelerin başlaması hedefleniyor. Özellikle kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz’ın satışından gelmesi beklenen maddi katkının transfer çalışmalarında önemli olacağı vurgulandı. Siyah-beyazlıların ayrıca yerli stoper konusunda Koray Günter ve Mert Çetin gibi isimleri de listesinde tuttuğu öğrenildi.

HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK

Beşiktaş yönetiminin kısa sürede savunma hattına transferleri yapmak istediği bildirildi. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş konusunda zaman kaybeden siyah-beyazlıların artık hızlıca nokta atışı hamlelerle transferleri kampa yetiştirmeye gayret edeceği ifade edildi. (Skorer)