Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından yönetimin yola devam etme kararı aldığı Valentin Rosier, Beşiktaş 'ta kalmak için elinden gelenin fazlasını yapıyor... Fenerbahçe 'den gelen transfer tekliflerini 2 kez geri çeviren; Galatasaray 'ın da anlaşma talebini 3 kez reddeden başarılı sağ bek, kulübü Sporting'in Kara Kartal'la anlaşmasını bekliyor. Bu doğrultuda son olarak Lokomotiv Moskova ve Herta Berlin'den gelen teklifleri de geri çeviren Fransız sağ bek, Beşiktaş forması için hamlelerine devam ediyor.

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Sosyal medyayı salladı!

FANATİK Gazetesi Beşiktaş Editörü Gökmen Özcan'ın Twitter üzerinden yaptığı, "Rosier, ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Galatasaray 3 katını da verse ben Beşiktaş'a gideceğim diyor" tweetini alıntılayan Fransız futbolcu, bu sözün İngilizcesini, 'I am a child of Besiktas' yazmıştı. Bu tweetin özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından bonservisini elinde bulunduran Sporting kulübünün uyarısı sonrasında paylaşımını kaldıran 24 yaşındaki futbolcu, yeni bir atak yaptı. 1.4 milyon Euro'ya anlaştılar Tecrübeli futbolcunun, bonservisi konusunda bir türlü imza atamayan Beşiktaş Yönetimi'ne, "Gerekirse benim maaşımda indirime gidin ve bu transferi bitirin" dediği kaydedildi. Yıldız isimle bonuslarla birlikte 1.4 milyon Euro yıllık ücrete el sıkışan Kara Kartal'ın, bu gelişme sonrasında pazarlıkları hızlandırıp Portekiz kulübüyle transferi finalize etmesi bekleniyor.

Gökmen Özcan



