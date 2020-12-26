Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maç sonrasında TRT Spor kanalında yayınlanan Stadyum adlı programda Sergen Yalçın ile ilgili ifadeler sosyal medyada oldukça tepki toplamıştı. Bu ifadelerin ardından programın moderatörü Ersin Düzen, bugünkü yayında konuya değindi. Ersin Düzen başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerden Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı arayarak ifadelerin çarpıtıldığını ve yanlış anlamlandırıldığını söylediğini belirtti. Ancak siyah beyazlı camiada bu açıklama yetersiz olarak görüldü.

Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Ersin Düzen'in açıklamaları sonrasında resmi internet sitesinden bir duyuru yaparak, TRT Spor'u ve Ersin Düzen ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İŞTE EROL KAYNAR'IN AÇIKLAMALARI:

Futbol Takımımızın Süper Lig’de Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından ülkemizin güzide yayın kuruluşlarından TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programında, Takımımızın haklarını saha kenarında canla başla savunan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, paranoyaklıkla itham edilmiş, ardından programın moderatörü Ersin Düzen, sonraki yayında amacını aşan bu ifadeleri düzelteceğini tarafımıza bildirmişti. Sabırla özür dilemesini bekledik ancak Ersin Düzen’in bugünkü programda konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayı büyük bir şaşkınlıkla takip ettik.

Türk futbolunun saygıdeğer isimlerinin başında gelen Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın hakkında saygı sınırlarını aşan ifadeler kullanan Ersin Düzen, bugünkü programda başta Teknik Direktörümüz olmak üzere Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileyeceği yerde, deyim yerindeyse top çevirmeyi tercih etmiş ve küstah bir tavırla milyonlarca Beşiktaşlının aklıyla dalga geçmeye çalışmıştır.

Yaptığı hatayı kabul edip özür dileme erdemi gösteremeyen Ersin Düzen ile yine aynı programda, altyapımızdan yetişerek, görev aldığı her maçta şanlı armamız için terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuz Necip Uysal’ın emeklerini itibarsızlaştırmaya çalışan yorumcu Tümer Metin’i esefle kınıyoruz!

Bu olayda olduğu gibi; 117 yıllık dev bir çınar, milyonlarca gönülvereni olan Kulübümüzü temsil eden; Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, Teknik Direktörümüze ve sporcularımıza yönelik haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ilan eder, spor medyasının temsilcilerinin dikkatine önemle sunarız.

TÜMER METİN ÖZÜR DİLEDİ

Yapılan bu açıklama sonrasında TRT Spor'da yayında olan Tümer Metin şu ifadelerle özür diledi:

Ben önce kaptanım Sergen Yalçın'dan, sonra Sergen hocadan, Necip kardeşimden ve Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Bizim de bazen ifade etmekte zorlandığımız zamanlar olur.

ERSİN DÜZEN DE KONUŞTU

Tümer Metin'in ardından Ersin Düzen de özür açıklaması yaptı. Ersin Düzen: "Eğer yaptığım açıklamalarım küstah biri tavır olarak değerlendirilmiş ise, böyle düşünüldüyse Beşiktaş camiasından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.