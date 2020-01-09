ABeşiktaş kimi transfer edecek? Ocak ayı transfer dönemi resmen başladı. Taraftar merakla yapılacak transferleri bekliyor. Beşiktaş transferde sessizliği koruyor. 9 Ocak Perşembe son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar bu haberde...

BEŞİKTAŞ'TA SICAK GELİŞME! CENK TOSUN...

Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, "Cenk Tosun bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Eğer Beşiktaş'a dönmek isterse biz de şartlarımızı sonuna kadar zorlar ve onu yeniden yuvasına getiririz" dedi.

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Kocadağ, "Çok fazla oyuncu almayacağız. İhtiyacımız 1-2 oyuncu. Bir forvet bir de kanat-forvet tarzı oyuncu için çalışma yapıyoruz. Hafta sonuna kadar sonuç almayı umuyoruz" dedi.

Beşiktaş'a 22 milyon Euro kazandırarak Everton'a giden Cenk Tosun, İngiliz ekibinde iyi bir balangıç yapsada özellikle teknik direktör değişikliklerinden sonra takımda istediği şansları bulamamaya başladı. Tosun, Euro 2020'yi de düşünerek oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Beşiktaş formasıyla 142 maçta 64 gol ve 13 asiste imza atan 28 yaşındaki golcü, Everton'daysa 51 maçta 10 gol atıp 6 da asist yaptı.Tosun bu sezonsa 8 maçta şans bulurken 1 gol ve 3 asiste imza koydu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği bütçe harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş, transferde düşük maliyetle nokta atışı yapmak zorunda. Siyah beyazlıların büyük oranda tükettikleri harcama limiti 275.3 milyon lira.

Kaynak: Ajansspor

LUKASZ TEODORCZYK SESLERİ!

Forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların Udinese'nin Polonyalı forveti Lukasz Teodorczyk'ın peşinde olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın 2018 yazında Anderlecht'ten İtalyan kulübüne transfer olan 28 yaşındaki golcü için kiralama teklifinde bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Polonya milli takımının da formasını giyen Teodorczyk'in bu sezon 1 asisti bulunuyor. (Bein Sports)

FEDERICO SANTANDER İDDİASI

Siyah-beyazlıların, Cenk’i bedelsiz olarak 6 aylığına kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi. Kartal’ın, Bologna’da top koşturan Paraguaylı santrfor Federico Santander için de bir süredir nabız yokladığı kaydedildi. Yönetimin, yedekte tutulan 28 yaşındaki Santander için Bologna’ya kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı savunuldu. (Skorer)

BEŞİKTAŞ'TA PRIJOVIC SÜRPRİZİ!

Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad’da top koşturan 29 yaşındaki Aleksandar Prijovic’le prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, harcama limiti konusunda TFF Tahkim Kurulu’ndan olumlu cevap gelmesi halinde Avrupa’ya dönmek isteyen yetenekli oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacağı bildirildi.

Devre arası transfer çalışmalarında şu ana kadar somut adım atamayan ve takım harcama limitleri konusunda TFF Tahkim Kurulu’na yaptığı başvurudan olumlu sonuç bekleyen Beşiktaş tüm ihtimalleri göz önünde bulunduruyor. Şampiyonluk hedefine ulaşmak için kadroyu mutlaka takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar boş durmuyor.

Takımdaki forvet eksikliği nedeniyle bu konuda önemli bir hamle yapıldı. Şu anda Suudi Arabistan’da Al-İttihad takımında oynayan Sırp forvet Aleksandar Prijovic ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Avrupa’ya geri dönmek isteyen 29 yaşındaki golcüyle görüşmeler yaptığı ve sözlü bir anlaşma sağladığı belirtildi. Sırbistan Milli Takımı’nda da zaman zaman görev alan tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş’a gelmeye istekli olduğu ifade edildi.

Ancak geçen yıl 10 milyon euro bonservis karşılığında gittiği Al-İttihad kulübüyle 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Prijovic için önceliğin kiralık anlaşma olduğu dile getirildi. Satın alma opsiyonun yer alacağı anlaşmanın süresinin de 1.5 yıl olacağı vurgulandı.

Ancak şu anda TFF’nin açıkladığı takım harcama limitleri konusunda çalışmalar yapan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı da bu konuda sürekli bilgilendiren yönetim, ilk olarak maddi konuları çözmek istiyor. Devre arası transfer dönemi bitene kadar harcama limitleri konusunda bir mesafe kat edilirse Aleksandar Prijovic’in hızlı bir şekilde takıma kazandırılması planlanıyor. (Skorer)

OĞUZHAN ÖZYAKUP YARIŞI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro alternatifleri arasında yer almayan Oğuzhan Özyakup’a, Konyaspor ve Kayserispor teklifte bulunmuştu. Tecrübeli ön libero için kiralama önerisinde bulunan 2 Süper Lig kulübü, Beşiktaş Kulübü’nün vereceği yanıtı bekliyor.

2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi’nin göndermeye sıcak baktığı Oğuzhan’la ilgili olarak resmi kararın bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.

KARIUS'DA SON DAKİKA!

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius’un Kara Kartal’daki sözleşmesi dönem bitiminde noktalanıyor. Kontratında 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli file bekçisi, geleceğiyle ilgili olarak dün yönetimle bir görüşme yaptı.

Karius’un, “Şu anda sadece Beşiktaş’la şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Geleceğim konusunda aldığım net bir karar yok. Önümde yarım dönemlik bir süre var. Ligdeki durumumuzun sezon sonunda netleşmesinin ardından kafam rahat bir şekilde kararımı vereceğim. Önceliğim tabii ki Beşiktaş” dediği öğrenildi.

Yönetimin, Karius’tan olumlu yanıtın gelmesi sonrasında Liverpool’dan kiralama süresinin uzatılmasını isteyeceği belirtildi.

Orhan Yıldırım

AVCI'DAN CENK TOSUN AÇIKLAMASI!

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktörü Abdullah Avcı, devam eden ikinci yarı hazırlıkları döneminde önemli açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam transfer konusunu ve özellikle Cenk Tosun söylentileri hakkında konuştu.

"Transfer yapabilecek miyiz konuşacağız"

Abdullah Avcı transfer hakkında "Bugün başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi.

Avcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Verileri takip ediyoruz. Şu anki seviyemiz gayet iyi. İlk yarıdaki performansımızı nasıl artırırız ve takım oyununu arttırırız bunun için çalışıyoruz. Bu aylar güzel aylar. Maçın olmadığı ve kamp ayları, çalışma dönemi. Umarım buradaki performanslar maçlara da yansır. İkinci yarı çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İlk dönemlerim kolay değildi. Yeni bir takım, biz yeniyiz, oyuncuların düşünceleri var. Sakat oyuncuların düzelmesi, transferlerin etkisi, bizim dokunuşlarımız… Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumuna da yarın arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız”

Cenk Tosun sorusu üzerine...

Burak Yılmaz’ın Cenk Tosun’a ‘Come to Beşiktaş’ demesi üzerine Abdullah Avcı, "Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki milli takım oyuncusu..." ifadelerini kullandı. (TRTSPOR)







