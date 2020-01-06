Son dakika 6 Ocak Pazartesi Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kış dönemi resmi transfer dönemi bugün itibariyle resmen başladı. Beşiktaş kimi transfer edecek? Kadrodan gönderilecek isimler kimler? Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporu doğrultusunda girişimler sürecek. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve gazetelere yansıyan BJK transfer haberleri...

BEŞİKTAŞ PAYET İLE İLGİLENİYOR

Marsilya’nın yıldız isimlerinden Dimitri Payet’in adı bir kez daha Beşiktaş ile anılıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, geçen yaz transfer döneminde Beşiktaş’a yazılan tecrübeli futbolcunun yeniden menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği kaydedildi. Haberlerde Payet’in yüksek maliyetinin problem olduğu, kulübünün de yıldız ismi elinden çıkarmak için kolaylık yapabileceği ifade ediliyor.

Luis Gustavo’nun Fenerbahçe’ye gidişinde yönetime açıkça serzenişte bulunan teknik direktör Andre Vilas Boas’ın Payet konusunda ‘satılamaz’ düşüncesinde olduğu da konuşuluyor. Dario Benedetto ile birlikte Marsilya’nın skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Payet’in akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

33 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 15 maçta 6 gol ve 3 asislik performansla gösterdi.

BEŞİKTAŞ ARADIĞI FORVETİ NAPOLİ'DE BULDU

Sezon başında yapılan transferlerin takıma bir türlü ayak uyduramaması sonucu, devre arasında Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit isimleri kadroya katmayı hesaplarken, ortaya atılan isimler şimdiden taraftarı heyecanlandırmaya yetti.

Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak itibarıyla resmen başladı. Süper Lig'de ilk yarıda umduğunu bulamayan takımlar kadrolarına takviye yapmak için harekete geçti.

Özellikle Süper Lig'in dev ekipleri zirve yarışından kopmamak için transfere yoğun mesai harcıyor. Forvet takviyesi için pek çok ismi gündemine alan ve girişimlere başlayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de dün İtalyan medyasından geldi.

Napoli'ye yakınlığı ile bilinen areanapoli.it sitesi, siyah-beyazlıların İspanyol golcü Fernando Llorente'yi takibe aldığını duyurdu.

Haberde Beşiktaş'ın Roma'lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak "İstanbul kulübü, Kalinic'e el atmayı umuyordu, ancak Roma, onu bırakmak istemeyince uluslararası alanda daha fazla araştırma yapıp Llorente konusunda harekete geçmeye karar verdiler" denildi.

2.5 ALIYOR, 3 İSTEYEBİLİR

Napoli'nin yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun 34 yaşındaki Llorente ile çalışmak istemediği belirtilirken, 1.93 boyundaki oyuncunun Napoli'de 2.5 milyon Euro kazandığı ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro isteyebileceği detayına yer verildi.

Ayrıca "Yaz aylarında ücretsiz transfer edilen Fernando Llorente, ağır bir bombardıman uçağı arayan Beşiktaş için iyi bir fikir haline geldi. Türkler pazar gününe kadar bu transfer için girişimlere başlayabilir. İstanbul macerası da İspanyol forvet için kariyerinin son dönemine girerken farklı bir tecrübe olabilir" yorumu yapıldı.

Bu sezon İtalyan ekibinden 19 maça çıkıp sadece 3'üne ilk başlayan İspanyol forvet, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

577 MAÇTA 236 GOLE ETKİ ETTİ

Llorente profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımda forma giyip 577 maçta 177 gol attı. 59 da asist yaparak 236 gole direkt etki etti. (Sabah)

PRIJOVIC'TEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI!

Al Ittihad'da forma giyen Prijovic yakın çevresine Beşiktaş'a transferi konusunda bilgi verdi.

Ajansspor'un haberine göre; Aleksandar Prijovic, yakın çevresine Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini fakat henüz resmi transfer teklifinde bulunulmadığını söyledi. Sırbistanlı golcü Al Ittihad'la da sözleşmesini henüz feshetmediğini açıkladı.

Beşiktaş, PAOK'tayken de istedi!

PAOK'ta oynarken de Siyah Beyazlı takımın gündemine gelen Aleksandar Prijovic'in Kartal'a transferi Yunan ekibinin talep ettiği 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmemişti.

Boluspor'da oynadı

Öte yandan Prijovic, 2014 /15 sezonunda 1. Lig ekibi Boluspor'da görev almış 31 maçta 16 gol atmıştı.

HASIC ŞOKU! YOLLAR AYRILIYOR

Siyah-beyazlılar, 1 milyon 700 bin euro imza parası isteyen Hasic’le sezon başında yapılan protokolü tek taraflı olarak fesh etmeyi planlıyor. Genç oyuncunun birden fazla menajerle bağlantılı olduğunun ortaya çıktığı ve yönetimin bu nedenle Hasic’le bağları koparmanın hesaplarını yaptığı ileri sürüldü.

Beşiktaş’ta Ajdin Hasic defteri açılmadan kapanıyor. Eski yönetim tarafından sezon başında büyük umutlarla İstanbul’a getirilen ve 18 yaşına girmeden ön protokol imzalatılan Bosnalı oyuncuyla maddi konularda bir türlü anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlıların sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeyi düşündüğü belirlendi. Krize sebep olan 1 milyon 700 bin euro tutarındaki imza parasında birden fazla menajerin bulunduğunun ortaya çıkması nedeniyle yönetimin bu durumdan uzak durmaya çalışacağı iddia edildi.

İmza parasıyla ilgili detaylardan Hasic ve ailesinin bile haberi olmadığı belirtildi. Yönetimin, oyuncu ve ailesine bir kez daha düşünmelerini söylediği ileri sürüldü. Hasic ile anlaşmak isteyen fakat kulübün menfaatlerini de düşünen siyah-beyazlı yönetim, Abdullah Avcı’dan teknik rapor da aldı.

Yetenekli oyuncuyu ligin ikinci yarısında kadroda düşünmeyen ve tecrübe kazanması adına kiralanması gerektiğini dile getiren Avcı’nın, “Ajdin henüz Beşiktaş’ta oynayacak seviyede değil. İkinci devre bir kulübe kiralanır ve düzenli oynama şansı bulursa, seneye seneye kadroda olabilir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yönetimin protokolün fesh edilme ihtimalini oyuncunun menajerine bildirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin, Antalya kampının ardından genç oyuncunun menajeriyle son kez bir araya gelerek sorunu çözmenin yollarını arayacak. (Skorer)

VIDA'YA 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Harcama limitiyle ilgili yaşanan sıkıntı nedeniyle henüz transferde beklenen adımları atamayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Domagoj Vida'ya talip oldu. İngiliz kulübünün 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirlendi.

Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetim rakamı az buldu ve teklifi geri çevirdi. Ancak A.Villa'nın Vida konusunda ısrarcı olduğu ve teklifi artırarak yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin Hırvat stoper için 8-10 milyon Euro arasında bir teklif beklediği belirtiliyor. Aston Villa'nın bu rakama çıkıp çıkmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Kaynak: Takvim

KONYASPOR'DAN OĞUZHAN ÖZYAKUP BOMBASI!

Sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir kadroyla lige girmeye hazırlanan Konyaspor’da gündem yoğun. Yeşil-Beyazlılar, özellikle hücum hattına ve forvet arkasına takviyeler peşinde.

Golcü problemini Yunanistan’dan Rogerio Thuram’ı alarak çözen İç Anadolu ekibi, 10 numaraya ise sürpriz bir ismi listeye aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı. Beşiktaş’ta sezonun ilk yarısında yeteri kadar şans bulamayan ve iyice gözden düşen Oğuzhan’ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Hurtado gidebilir!

Bu arada Konyaspor’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamayan Hurtado’ya talip var. MLS ekiplerinden DC United, Paolo Hurtado’yu kadrosuna katmak istiyor. Konyaspor iyi bir teklif gelmesi halinde Hurtado’nun transferine sıcak bakıyor.



