Beşiktaş'ta son dakika Mohamed Elneny gelişmesi... Beşiktaş’ın İngiliz devi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'nin Milan’la transfer görüşmeleri yaptığı iddiası Beşiktaş taraftarını endişe içerisine sokmuştu.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, bonservisi Arsenal’de olan tecrübeli orta saha için Milan ciddi anlamda devreye girdi. Elneny’nin babası Nasser de ''Elneny, Beşiktaş’ta mutlu olsa da daha güçlü bir ligde oynamak istiyor. Milan’da oynamak istiyor. Mohamed ve Milan arasındaki görüşmeler epeyce ilerledi. Ama henüz resmi bir sözleşme imzalanmadı” diyerek Mısır televizyonlarına flaş bir açıklama da yaptı.

'Elneny, sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacak'

Bu gelişmelerin ardından Futbol A Takım Direktörü olan Ali Naibi, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mısır'lı yıldızın sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını açıklayan ve iddialara nokta koyan Naibi, şu ifadeleri kullandı: "Elneny’nin sözleşmesinin devre arasında feshi söz konusu değil. Arsenal ile bir yıllık anlaşma yaptık. Babasının neden böyle bir açıklama yaptığını anlamadım. Elneny, sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacak."



