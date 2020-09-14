Beşiktaş, ezeli rakibi F.Bahçe ile transfer yarışına girdiği Nikola Kalinic'te mutlu sona çok yakın. Sabah'ın haberine göre; Atletico Madrid'le sözleşmesini feshetmek için bu hafta içi İspanyol yetkililerle masaya oturacak olan 32 yaşındaki golcünün bağlarını kopardıktan hemen sonra İstanbul'a geleceği öğrenildi. Hırvat yıldız ile 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da performans bonusu üzerinden anlaşan siyah-beyazlı yönetim, limit sorununu da çözerek Kalinic'i kadrosuna katacak.

ASBAŞKAN EMRE KOCADAĞ DOĞRULADI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Trabzonspor maçının ardından Kalinic transferinin bittiğinin sinyallerini verdi. Takıma 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını söyleyen Kocadağ, "Kalinic ile alakalı gelişme var. Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye de teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek. Aboubakar da listemizde ancak önceliğimiz değil" diye konuştu.