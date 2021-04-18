Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak 2-2’lik skorla 2 puan kaybeden Beşiktaş’ta herkes kaçan galibiyet ve maçın başında Kevin N’Koudou’nun gole çeviremediği penaltıya üzülüyor.

Aboubakar’ın yokluğunda birinci penaltıcı olarak belirlenen N’Koudou son olarak 16. hafta Kayserispor deplasmanında penaltıdan attığı gol nedeniyle önceki akşam atışı kullanmak istedi. Cyle Larin’e topu bırakmayan N’Koudou’nun, Kanadalı oyuncuyla yaşadığı diyaloglar müsabakanın en ilginç anlarından biriydi.

Larin ile penaltı için inatlaşan Fransız futbolcu atış yapmaya gülerek giderken, son derece ilginç ve zayıf bir vuruşla topu kaleci Korcan’a teslim ederek, eleştiri oklarının hedefi oldu.

N’Koudou’nun kendisinden topu isteyen Larin’e, “Sen bu sezon yeteri kadar gol attın! Daha önce kullandığım penaltıyı gole çevirmiştim, bunu da ben atarım” dediği belirlendi. Ancak penaltıda işler N’Koudou’nun düşündüğü gibi gitmedi ve tecrübeli kaleci Korcan gole izin vermedi.

Kaçan penaltıdan sonra morali bozulan N’Koudou, uzatmada yedikleri golle maç berabere bitince bir kez daha yıkıldı.

Yıldız oyuncunun soyunma odasında takım arkadaşları tarafından teselli edildiği aktarıldı.

‘Ciddiyet’ uyarısı

Bu arada Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında kısa bir konuşma yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ise “Böyle sonuçlar olabilir fakat bizim oyunumuz bu değil. Ciddiyetten uzak olursak şampiyonluk yarışındaki avantajlarımız da elimizden gider” dediği bildirildi. (Skorer)