13 Ocak Pazartesi son dakika Beşiktaş transferlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takım harcama limitleri nedeniyle istediği transferleri yapamayan Beşiktaş'ta taraftarın umudu sürüyor. Yönetim bir taraftan Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gönderilecek ve yeni transfer edilecek oyuncular büyük merak konusu. İşte Beşiktaş gündeminde yaşanan son dakika transfer haberleri ve tüm detaylar...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ FORVET!

Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan siyah beyazlılar limit sorununun aşılmasının ardından Sırp forvet Aleksandar Prijovic'in transferini de resmiyete bindirecek.

Beşiktaş, forvet sorununu da Guilherme'nin Legia Varşova'da birlikte oynadığı Prijovic'i kadrosuna katarak çözecek.

Siyah-beyazlıların el sıkıştığı Sırp forvet, alacaklarına karşılık Al-İttihad'la olan sözleşmesini feshetmek istiyordu.

Ancak kulübünü ikna edemedi. Bu yüzden Beşiktaş'a bonservisiyle değil, kiralık geleceği belirtildi.

Bu transferin de harcama limiti sorununun aşılmasının ardından resmiyete döküleceği öğrenildi. (Sabah)

LENS'E TEKLİF VAR!

Beşiktaş’ta kadroya takviye yapılabilmesi için seçeneklerden biri de oyuncu satışının gerçekleşmesi... İşte bu doğrultuda bir süredir gidebilecek oyuncular listenin en tepesinde Jeremain Lens vardı. Kara Kartal, kadroda yer alan futbolculara gelen teklifleri değerlendirmek ve maaş yükünü düşürmeyi hedefliyordu. Tam bu sırada Lens’e son olarak Suudi Arabistan’dan Daha önce Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat’ın şu an başında olduğu Feyenoord’un peşine düştüğü konuşulan Hollandalı futbolcu için Arap yarımadasından bir ekibin Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çaldığı belirtildi.

Görüşmesi bekleniyor

Alınan bilgiye göre yapılan teklifin 1 milyon Euro civarında olduğu öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun yakın zamanda söz konusu Arap ekibiyle masaya oturacağı öne sürüldü. Bu sezon sonunda toplamda 2.3 milyon Euro kazanacak olan ve 2.5 yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun gitmesi, yönetimi de mali açıdan bir hayli rahatlatmış olacak.

GUILHERME'NİN MENAJERİ KONUŞTU!

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Beşiktaş, Takım Harcama Limiti’nde faizin yeniden hesaplanması için TFF’ye başvurmuştu. Olumsuz yanıt alan Kartal’ın elinde harcayabileceği sadece 2 milyon TL’si vardı. Bunca zorluğa rağmen Siyah-Beyazlılar, dün manşetten verdiğimiz Guilherme haberinde Brezilyalı yıldızın işini bitirmişti. Bonservisi İtalyan ekibi Benevento’da olan orta saha oyuncusunun Malatya ile olan sözleşmesindeki ‘150 bin Euro’ya takımdan ayrılabilir’ maddesinin menaceri Marcelo Robalinho tarafından devreye sokulduğu bildirildi. Robalinho’nun bu parayı 40 bin Euro’ya (260 bin TL) kadar düşürdüğü ve oyuncu tarafından ödeneceği belirtildi.

Birkaç gün içinde bitiyor

Satın alma opsiyonuyla 2.5 yıllık anlaşma sağlanan Brezilyalı yıldızın menaceri, tam da haberimizin üzerinden saatler geçmeden sosyal medya hesabından adeta bu transferin resmiyet kazanmasının artık an meselesi olduğunu ifade etti. Malatya Başkanı Adil Gevrek ve Guilherme ile Antalya’dan fotoğraf paylaşan menacer Robalinho, mesaj olarak da altına, “Sıcak karşılaşmasından dolayı Başkan Adil Gevrek’e teşekkür ederim. Sıradaki durak İstanbul” diye yazdı. Kara Kartal’ın, birkaç gün içinde oyuncu ve menaceriyle masaya oturup, mutlu sona ulaşması için artık geri sayıma geçildi.

Yaklaşık 1 aydır ev bakıyordu

Beşiktaş’ın, mali açıdan bu kadar zor bir durumda olmasına rağmen kadrosuna katması artık an meselesi olan Guilherme, çoktan İstanbul’a gelmeyi kafasına koyduğu çok önceden belliydi. Brezilyalı futbolcunun, yaklaşık 1 aydır İstanbul Zorlu’da kendisine ev baktığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun evini şimdiden belirlediği ve imzayı atar atmaz da buraya taşınacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Süleyman Hatısaru

Manşetten vermiştik

Gazeteniz FANATİK, bir kez daha transferde son sözü herkesten önce söyledi. Süleyman Hatısaru’nun imzasıyla verdiğimiz Guilherme haberi, dünün sosyal medyada en çok konuşulan transfer haberi olarak gündeme damgasını vurdu.

SON DAKİKA GUILHERME AÇIKLAMASI!

Adil Gevrek, sarı-siyahlı takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Süper Lig’in ilk yarısında forma giydiği 17 maçta 5 gole imza atan ve sergilediği performansla dikkati çeken Guilherme’nin Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığını belirten Gevrek, "Belli bir noktaya geldiklerini söylüyorlar. Tabii ki transfer olabilir. Guilherme, bizden izin istedi. Oyuncumuza büyük takıma gitmesi halinde kolaylık sağlayacağımızı söyledik ama 1,5 yıllık sözleşmesi var. Eski kulübüyle de yapmış olduğumuz protokol var. Guilherme transferinde son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Bunu, oyuncu da menajeri de biliyor. Oyuncuya kesinlikle sözümüz var. İzin vereceğiz. İzin verirken de bir karşılığının olması gerek. Maddi bir kazancımızın olması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve Guilherme dışında birçok oyuncu için transfer teklifi aldıklarını vurgulayan sarı-siyahlı kulübün başkanı, "İyi oyunculara sahibiz. Birçok oyuncumuzun Avrupa’da da izlendiğini biliyoruz. Birkaç oyuncumuzla alakalı görüşmeler yapılıyor. Resmi olmadan bir şey söylemek istemiyorum. Gizli yürütmek zorundayız. Kulübe gelir getirdiği müddetçe her oyuncumuzu satabiliriz. Giden olursa da yerine gelecek oyuncular var. Giden oyuncunun yerini doldurabiliyoruz. Hangi oyuncumuza teklif gelirse gelsin her kulüple konuşuruz ve iki tarafın çıkarları doğrultusunda transferleri gerçekleştiririz." diye görüş belirtti.

"Stoper bölgesine bir transfer olabilir"

Adil Gevrek, takip ettikleri futbolcular olduğunu ve stoper bölgesine transfer yapabileceklerini aktardı.

Sarı-siyahlı takımdaki bazı oyuncuların beklenen performansı sergileyemediğini dile getiren Başkan Gevrek, "Aksayan yerlerimiz var. Eğer kadroyu koruyabilirsek stoper bölgesine bir transfer olabilir. Giden oyuncu olması halinde de belli yerlere transfer yapılabilir. Takıma fayda sağlayacak ve gelir elde edebileceğimiz oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var. Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup’un da adı geçiyor. Bunlar önemli oyuncular. Takımdan giden olursa bu oyuncular da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Seyir zevki veren bir futbol oynadıklarının altını çizen Adil Gevrek, şu ifadeleri kullandı:

"Sakat oyuncularımız iyileşti. İkinci yarıya iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. İlk yarıdan daha iyi bir performans sergileyerek ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası’nda kupaya kadar gitmeyi istiyoruz. 6 senedir bu kulübü iyi bir şekilde yönetmeye gayret ediyoruz. En doğru transferleri ve ekonomik olarak doğru işi yapmaya gayet ediyoruz. Taraftarımız bize inansın. Takımımıza sahip çıkalım. Her sezon üstüne koya koya gidiyoruz. Taraftarlar, maçlara gelip takımın yanında olmalı. Süper Lig’de ses getiren bir takımız."

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin "takım harcama limiti"ne ilişkin itirazının reddedilmesi

Adil Gevrek, Beşiktaş’ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına", Fenerbahçe’nin ise "Takım harcama limitine" ilişkin itirazının Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Zannedersem reddedilen itiraz faizle alakalı. Faiz yüzde 21 olarak sabit oldu. Ancak faiz yüzde 15’e düşünce bu takımların harcama limiti de artmış olacak. Bu dengelerin de iyi sağlanması lazım. Zannedersem reddilen şey bu. Bu kulüplerin çok ciddi faiz giderleri var. Faiz gelirle yüzde 21 olarak sabitlenip bugün yüzde 15’e düştüyse bu takımlara harcama limiti verilebilmeli. Harcama hakkını elinden almayı doğru bulmuyorum."

AA







